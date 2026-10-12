FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında ortaya çıkan yeni mali veriler dikkat çekti. Tera ve Pusula fonlarından yalnızca 16 günde 401 milyar TL'yi aşan para çıkışı gerçekleştiği öne sürüldü. Toplam 440 yatırımcının gerçekleştirdiği işlemler incelemeye alınırken, savcılık çıkışların olası tedbir kararlarından önce alınan bilgilerle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre daha önce üç farklı fondan elde edildiği belirtilen milyarlarca liralık kazançla ilgili başlatılan geri çağırma sürecinin ardından, bu kez eylül ayının ilk yarısında gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketleri gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında elde edildiği aktarılan mali verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından yapılan sermaye çıkışlarının toplamı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL'ye ulaştı.

TERA FONUNDAN 335,9 MİLYAR TL ÇIKIŞ

İncelemeye konu olan işlemlerin büyük bölümünün Tera fonunda gerçekleştiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre, 1-16 Eylül döneminde Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde çıkış gerçekleştiren 168 yatırımcı tespit edildi. Bu yatırımcıların fondan çıkardığı toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.

Pusula fonunda ise aynı tarihlerde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının bulunduğu kaydedildi. Söz konusu işlemlerin toplam büyüklüğünün 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olduğu ifade edildi.

Böylece iki fonda belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan toplam 440 yatırımcının 16 günlük dönemde gerçekleştirdiği sermaye çıkışı 401 milyar TL'yi aştı.

16 günde 401 milyar TL lik çıkış: 440 kişi mercek altında 1

187,6 MİLYAR TL'LİK KAZANÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ

Soruşturmada daha önce de üç ayrı fondan yüksek tutarlı kazanç elde eden yatırımcılar gündeme gelmişti. Yapılan tespitlere göre, 214 kişi ve kurumun söz konusu fonlardan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr sağladığı belirlenmiş, bu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik süreç başlatılmıştı.

Bu gelişmenin ardından eylül ayının ilk 16 gününde gerçekleştiği belirtilen sermaye çıkışları, soruşturmanın yeni inceleme başlıklarından biri oldu.

SAVCILIK PARA HAREKETLERİNİN ZAMANLAMASINI ARAŞTIRIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, özellikle yüksek tutarlı çıkış gerçekleştiren yatırımcıların işlemlerini ayrıntılı şekilde incelemeye aldığı aktarıldı.

İncelemede yalnızca çekilen paraların büyüklüğüne değil, işlemlerin hangi tarihlerde yapıldığına da odaklanılıyor. Savcılığın, yatırımcıların soruşturma kapsamında alınabilecek tedbirlerden önceden haberdar olup olmadığını ve para çıkışlarının olası bir bilgi sızıntısıyla bağlantı taşıyıp taşımadığını araştırdığı belirtildi.

16 günde 401 milyar TL lik çıkış: 440 kişi mercek altında 2

'HABERLİ ÇIKIŞ' İDDİASI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de 'haberli çıkış' şüphesi oluşturuyor. Yetkili birimlerin, yatırımcıların fonlardan ayrılma kararlarını olağan piyasa koşullarına göre mi verdiğini yoksa henüz kamuoyuna açıklanmamış bilgilere dayanarak mı hareket ettiğini belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Teknik ve mali incelemeler sonucunda önceden bilgi paylaşımına ilişkin somut delillere ulaşılması durumunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, yüksek tutarlı fon çıkışlarının tek başına hukuka aykırı bir işlem yapıldığı anlamına gelmediği, olası bağlantıların yürütülen incelemeler sonucunda netlik kazanacağı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

Hesaplar tek tek inceleniyor! Milyarlarca lira paraya bloke kondu, yurt dışı çıkış yasağı uygulandı

 AK Parti'nin fon teklifi Meclis'te!

AK Parti'nin fon teklifi Meclis'te!

 214 kişilik isim listesi TMSF'ye gönderildi! 187 milyar geri çağrıldı

214 kişilik isim listesi TMSF'ye gönderildi! 187 milyar geri çağrıldı

 Instagram'da milyonlarca takipçisi var: Fon soruşturmasında o da tutuklu!

Instagram'da milyonlarca takipçisi var: Fon soruşturmasında o da tutuklu!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın yükseldi: 2 Ekim'den beri en yüksek! Gözler çarşambadaAltın yükseldi: 2 Ekim'den beri en yüksek! Gözler çarşambada
Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

Bunun adı kısıtlamaymış... Bu düğünde maksimum '11 Cumhuriyet altını' takabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.