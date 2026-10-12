16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre daha önce üç farklı fondan elde edildiği belirtilen milyarlarca liralık kazançla ilgili başlatılan geri çağırma sürecinin ardından, bu kez eylül ayının ilk yarısında gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketleri gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında elde edildiği aktarılan mali verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından yapılan sermaye çıkışlarının toplamı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL'ye ulaştı.

TERA FONUNDAN 335,9 MİLYAR TL ÇIKIŞ

İncelemeye konu olan işlemlerin büyük bölümünün Tera fonunda gerçekleştiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre, 1-16 Eylül döneminde Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde çıkış gerçekleştiren 168 yatırımcı tespit edildi. Bu yatırımcıların fondan çıkardığı toplam tutar 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.

Pusula fonunda ise aynı tarihlerde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının bulunduğu kaydedildi. Söz konusu işlemlerin toplam büyüklüğünün 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olduğu ifade edildi.

Böylece iki fonda belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan toplam 440 yatırımcının 16 günlük dönemde gerçekleştirdiği sermaye çıkışı 401 milyar TL'yi aştı.

187,6 MİLYAR TL'LİK KAZANÇ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ

Soruşturmada daha önce de üç ayrı fondan yüksek tutarlı kazanç elde eden yatırımcılar gündeme gelmişti. Yapılan tespitlere göre, 214 kişi ve kurumun söz konusu fonlardan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr sağladığı belirlenmiş, bu tutarların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik süreç başlatılmıştı.

Bu gelişmenin ardından eylül ayının ilk 16 gününde gerçekleştiği belirtilen sermaye çıkışları, soruşturmanın yeni inceleme başlıklarından biri oldu.

SAVCILIK PARA HAREKETLERİNİN ZAMANLAMASINI ARAŞTIRIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, özellikle yüksek tutarlı çıkış gerçekleştiren yatırımcıların işlemlerini ayrıntılı şekilde incelemeye aldığı aktarıldı.

İncelemede yalnızca çekilen paraların büyüklüğüne değil, işlemlerin hangi tarihlerde yapıldığına da odaklanılıyor. Savcılığın, yatırımcıların soruşturma kapsamında alınabilecek tedbirlerden önceden haberdar olup olmadığını ve para çıkışlarının olası bir bilgi sızıntısıyla bağlantı taşıyıp taşımadığını araştırdığı belirtildi.

'HABERLİ ÇIKIŞ' İDDİASI MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de 'haberli çıkış' şüphesi oluşturuyor. Yetkili birimlerin, yatırımcıların fonlardan ayrılma kararlarını olağan piyasa koşullarına göre mi verdiğini yoksa henüz kamuoyuna açıklanmamış bilgilere dayanarak mı hareket ettiğini belirlemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Teknik ve mali incelemeler sonucunda önceden bilgi paylaşımına ilişkin somut delillere ulaşılması durumunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan, yüksek tutarlı fon çıkışlarının tek başına hukuka aykırı bir işlem yapıldığı anlamına gelmediği, olası bağlantıların yürütülen incelemeler sonucunda netlik kazanacağı belirtiliyor.