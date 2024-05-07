Altın fiyatlarında jeopolitik gerilim alarmı! Uzman isim uyardı, beklentileri açıkladı: 'Bu seviyeler orta ve uzun vadede...' (7 Mayıs gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları, Fed'in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimlerle birlikte hareketlendi. Altın yatırımcıları 'Gram altın, çeyrek altın artacak mı?' sorusunun yanıtını ararken ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı da tekrar yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, jeopolitik gerilimlere dikkat çekti, altın için beklentileri açıkladı.
Türkiye gazetesine konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk “Jeopolitik riskler şu anda fiyatları destekliyor. Merkez bankalarının alımlarını da dikkate alırsak; ons altın için bu yıl sonu 2700-3000 dolar beklentileri devam ediyor." dedi.
Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı:
"İçeride de yüksek seyreden enflasyon, altına talebi canlı tutuyor. Son dönemde fiziki arz arttığı için gram altında bir gerileme yaşandı."
"Ancak geleceğe dönük beklentileri dikkate aldığımızda altında bu seviyeler orta ve uzun vadede alım fırsatı gibi görünüyor”
Alış 2.412,03
Satış 2.412,36
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