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  4. Altın fiyatlarında jeopolitik gerilim alarmı! Uzman isim uyardı, beklentileri açıkladı: 'Bu seviyeler orta ve uzun vadede...' (7 Mayıs gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında jeopolitik gerilim alarmı! Uzman isim uyardı, beklentileri açıkladı: 'Bu seviyeler orta ve uzun vadede...' (7 Mayıs gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.05.2024 09:54
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Altın fiyatlarında son dakika... Orta Doğu'da jeopolitik gerilimler yeniden tırmandı.İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Jeopolitik gerilimlerin ardından altın fiyatlarının yönü ne oldu? 7 Mayıs Salı Günü gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları, Fed'in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimlerle birlikte hareketlendi. Altın yatırımcıları 'Gram altın, çeyrek altın artacak mı?' sorusunun yanıtını ararken ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı da tekrar yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, jeopolitik gerilimlere dikkat çekti, altın için beklentileri açıkladı.

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Türkiye gazetesine konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk “Jeopolitik riskler şu anda fiyatları destekliyor. Merkez bankalarının alımlarını da dikkate alırsak; ons altın için bu yıl sonu 2700-3000 dolar beklentileri devam ediyor." dedi.

Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı:

"İçeride de yüksek seyreden enflasyon, altına talebi canlı tutuyor. Son dönemde fiziki arz arttığı için gram altında bir gerileme yaşandı."

"Ancak geleceğe dönük beklentileri dikkate aldığımızda altında bu seviyeler orta ve uzun vadede alım fırsatı gibi görünüyor”

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN

Alış 2.412,03

Satış 2.412,36

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Alış 3.943,00

Satış 4.019,00

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gram altın çeyrek altın altın fiyatları
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