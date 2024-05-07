Altın fiyatlarında jeopolitik gerilim alarmı! Uzman isim uyardı, beklentileri açıkladı: 'Bu seviyeler orta ve uzun vadede...' (7 Mayıs gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları, Fed'in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimlerle birlikte hareketlendi. Altın yatırımcıları 'Gram altın, çeyrek altın artacak mı?' sorusunun yanıtını ararken ons altın değerinin yükselmesiyle beraber gram altın fiyatı da tekrar yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, jeopolitik gerilimlere dikkat çekti, altın için beklentileri açıkladı.

