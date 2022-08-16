ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM! 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 16 Ağustos 2022 Salı

Altın fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yaz aylarının düğün mevsimi olması sebebiyle vatandaşlar arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 16 Ağustos 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 Salı gününün güncel altın fiyatları... ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Altın fiyatları 16 Ağustos salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 16 AĞUSTOS 2022 SALI

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 1.027,81'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.028,13 lira satış fiyatı 1.028,35 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 6.779,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.723,00 TL satış fiyatı6.723,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 3.401,00 TL'den yapan yarım altın, 3.360,00 TL alış 3.405,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? Çeyrek altın, son kapanışını 1.700,00 TL seviyesinde yapmıştı. 16 Ağustos itibariyle 1.685,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.702,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.