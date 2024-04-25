Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş'ten 'Haberim yoktu, geciktim' diyenlere uyarı: "Bugün, yarın, akşam, sabah"

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra altın fiyatları düşmüştü, haberim yoktu, geciktim falan diyen arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Alımlarımızı yaptık, düşüş ihtimali var mı, evet var. Nereye kadar? 2450 liraya kadar.