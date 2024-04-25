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Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş'ten 'Haberim yoktu, geciktim' diyenlere uyarı: "Bugün, yarın, akşam, sabah"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 10:41
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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki gerileme devam ederken altın yatırımcıları da düşüşlerin kalıcı olup olmadığını merak ediyor. 25 Nisan gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte son veriler ve uzman ismin uyarıları...

Altın fiyatlarındaki düşüş üçüncü gününde. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın kararına odaklanmışken altında düşüşlerin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olduğunun altını çizdi. Memiş, "Elinde TL bulunduranlar, fiziki işlem yapanlar altın fiyatlarındaki düşüşleri ihmal etmemeli, bunu iyi bir şekilde değerlendirmeli." dedi.

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Memiş kendi Youtube kanalında yaptığı yorumda, "Gram altın serbest piyasalarda 2505 lira seviyesinde. Gram altın 2500 liraya kadar geriledi. Bunu da fırsata çevirmek isteyen arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler." diye konuştu.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Daha sonra altın fiyatları düşmüştü, haberim yoktu, geciktim falan diyen arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Alımlarımızı yaptık, düşüş ihtimali var mı, evet var. Nereye kadar? 2450 liraya kadar.

"İran-İsrail ve jeopolitik gerilimler belirsizliğini koruduğu için varlıklarımızı riske atmıyoruz. Biz geldiği noktaya bakıyoruz."

"Gram altın 2700 lira seviyesinden 2500 lira seviyesine kadar geriledi. 200 lira gerileme yaşandı. 200 liralık gerilemenin satın almak için mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum."

"Aşağıda 50 liralık bir alanı daha var. Bugün, yarın, akşam, sabah İran -İsrail arasında bir gerilim, misilleme yaşanırsa hiç fırsat vermeden tekrar 2700 liraya gider."

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