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BİM'e cam temizleme robotu geliyor! 20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM'e cam temizleme robotu geliyor! 20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Güncel BİM aktüel ürünler kataloğu ile BİM’de bu hafta gıda, temizlik ve teknoloji fırsatları başladı! 20 Ekim Salı ve 21 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli BİM aktüel indirimlerini kaçırmayın. En uygun BİM market fiyatlı buzdolabı, çamaşır makinesi, süt ve şarküteri ürünlerinin tam listesini incelemek, ve en cazip fırsatları yakalamak için hemen içeriğe geçelim!

Bu hafta BİM'e temel gıda ve atıştırmalıkların yanı sıra Keysmart ve Key markalı nofrost buzdolabı, çamaşır ve kurutma makineleri ile bulaşık makineleri geliyor. Ayrıca Adore mobilya ürünlerinden gardırop, TV sehpası, kahve köşesi ve çalışma masası yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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BİM e cam temizleme robotu geliyor! 20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Bütün fındıklı çikolata Ülker Fındık Rüyası 40,5 g 19,50 TL
  • Yumuşak şeker Bebeto Bubble Gum 140 g 35 TL
  • Kitkat F1 figürlü sütlü çikolata Nestle 6x11 g 79 TL
  • Fındıklı pralin dolgulu Belçika çikolatası Kathy 250 g 149 TL
  • Oyun kumandası figürlü çikolata Adikam 70 g 119 TL
  • Fındık dolgulu beyaz çikolata kaplamalı bisküvi Ganache 105 g 149 TL

Riviera zeytinyağı Alsan 5 L 899 TL

BİM e cam temizleme robotu geliyor! 20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Ayçiçek yağı Kırlangıç 5 L 449 TL
  • Baldo pirinç Efsane 5 kg 369 TL
  • Bulgur çeşitleri Saban 1 kg 38 TL
  • Tagliatelle makarna Arbella 400 g 69 TL
  • Makarna çeşitleri Arbella 500 g 19,75 TL
  • Tam buğdaylı tortilla lavaş Söke 360 g 20 cm 39 TL

%0,5 yağlı süt Sek 1 L 42,50 TL

BİM e cam temizleme robotu geliyor! 20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Kadayıf topu çeşitleri Künefito 350 g 165 TL
  • Acılı soğan halka Feast 450 g 62 TL
  • Kriket patates Feast 1000 g 125 TL
  • Pizza tost Superfresh 200 g 79,50 TL
  • Dondurulmuş tatlı Nutella 230 g 399 TL

21 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı Key 490 Nfs 35,450 TL

BİM e cam temizleme robotu geliyor! 20-21 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • 7 kg çamaşır makinesi Key 712 Cm 17,900 TL
  • 9 kg çamaşır makinesi Key 910 Cm 20,900 TL
  • 4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 Bms 17,900 TL
  • Cam temizleme robotu Kwc-7131 Kiwi 3,750 TL
  • 3 kapaklı gardırop Adore 4,750 TL
  • 4 kapaklı tek çekmeceli kahve köşesi Adore 4,990 TL

Bu içerik 12 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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