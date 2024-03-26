Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 15 gün uyarısı geldi! 100 dolarlık atak detayı! (26 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları... )

Altın fiyatlarında bu hafta ibre aşağı yönlüyken yükseliş için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi. Önümüzdeki 15 gün de altında sakin bir dönem geçirileceğini söyleyen Memiş, "Panik yapmayın, gaza gelmeyin" dedi. Memiş aynı zamanda altın fiyatlarında 100 dolarlık atak yaşanacağı iddiasında bulundu.

ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR...

Serbest piyada gram altın, bugün 2.436,34 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 672,98, Cumhuriyet altını ise 14 bin 647 liradan satılıyo

