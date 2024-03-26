Altın fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş'ten 15 gün uyarısı geldi! 100 dolarlık atak detayı! (26 Mart 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları... )

Altın fiyatlarında bu hafta ibre aşağı yönlüyken yükseliş için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarılar geldi. Önümüzdeki 15 gün de altında sakin bir dönem geçirileceğini söyleyen Memiş, "Panik yapmayın, gaza gelmeyin" dedi. Memiş aynı zamanda altın fiyatlarında 100 dolarlık atak yaşanacağı iddiasında bulundu.
Serbest piyada gram altın, bugün 2.436,34 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 672,98, Cumhuriyet altını ise 14 bin 647 liradan satılıyo
Memiş, kendi Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:
"Altının ons fiyatı 2176 dolar seviyesinde, toparladı biraz daha. Kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu."
"Geçen hafta da anlattığım gibi boşluk bir alanımız var. Bu 2125 dolar seviyesi. 2160 dolar seviyesinden yüzde 50 alım yapan arkadaşlar oldu."
"2160 seviyesinin altına sarkmalar da bu hafta için bekliyor olacağım."
"Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altın tarafında yaşana bu geri çekilmeyi bir fırsat olarak görmeli."
"2125 dolar seviyesinden tekrar 100 dolarlık bir atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi göreceğimizi ben tahmin ediyorum."