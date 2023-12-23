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  4. Altın fiyatlarındaki rekor sonrası ortaya çıktı! ‘Gram altın 3000 TL olur’ dedi: O düzenleme hayata geçerse…

Altın fiyatlarındaki rekor sonrası ortaya çıktı! ‘Gram altın 3000 TL olur’ dedi: O düzenleme hayata geçerse…

23.12.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Piyasalar dün yaşanan hareketlilik ile çalkalanıyor. Ons altın yeni rekorlara doğru hızlı bir yükseliş ivmesi kazanırken, yurt içinde gram altın fiyatı yeni tarihi zirvesini gördü. 2024’e sayılı gün kala altın fiyatları için tahmin ve yorumlar peş peşe geldi. Uzmanlar ‘altına dayalı karşı düzen hareketi’ ile fiyatların yeni rekorları görebileceğini söyledi. 24 ayar gram altının 3 bin TL’yi görebileceğine dikkat çekti.

Bu hafta yatırım araçlarından Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,46 değer kaybederken, gram altın fiyatı fiyatı yüzde 2,21, euro/TL yüzde 1,62, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazandı.

Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bularak 2082 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise hem dolar/TL kurundaki yükseliş hem de altının ons fiyatı yükselişi gram altın fiyatı için rekor seviyeyi beraberinde getirdi. Altının gram fiyatı 1945 liranın da üzerine yükselerek tarihi zirvesini gördü.

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ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN İKİ İŞARET

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN İKİ İŞARET

Gram altın fiyatları yüksek faiz ortamında beklentilere meydan okuyarak, emtia, tahvil ve çoğu hisse senedi piyasasından daha iyi performans gösterdi. Uzmanlara göre, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarının 2024 yılında yükseleceğine işaret. Şimdi ise yatırımcıların aklındaki en büyük soru fiyatlarla ilgili.

ALTINDA YENİ DÜZEN HAREKETİ

ALTINDA YENİ DÜZEN HAREKETİ

Konuya ilişkin Ekonomi Gazetesi’ne değerlendirmede bulunan Altın Ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, 24 ayar gram altının 3 bin Türk Lirası’nı göreceğini kaydediyor.

“BRICS ülkelerinin oluşturacakları para biriminin altın ile desteklenmesi, dolar için uygulanan ve 1972 yılında sona eren Bretton Woods anlaşmasını hatırlatıyor. Şayet buna benzer bir düzenleme hayata geçirilirse altın, fiyatını yeni zirvelere taşıyabilir” diyen uzman isim şunlaru kaydediyor:

Bunun konuşuluyor olması bile, altın fiyatına ivme kazandıracaktır. Ayrıca Fed veya ECB’nin önümüzdeki yılın ilk yarısında faiz indirim kararı alınacağına ilişkin beklentiler de altın fiyatının yükselişini destekleyecektir. Öte yandan bölgemizdeki jeopolitik risklerle gündeme gelen petrol üretimindeki muhtemel kısıtlamaların enerji maliyetleri üzerindeki etkisi, enflasyonun yükselişine dayanak oluşturabilir.

Sonuç olarak ons altın fiyatı, tüm bu senaryoların etkisiyle önümüzdeki yılın ilk yarısında kademeli bir artışla 2.200 dolara, ikinci yarısında Fed ve ECB’den gelecek muhtemel faiz indirim haberleriyle 2.400-2.600 dolar seviyelerine taşınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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