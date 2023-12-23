Altın fiyatlarındaki rekor sonrası ortaya çıktı! ‘Gram altın 3000 TL olur’ dedi: O düzenleme hayata geçerse…

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN İKİ İŞARET

Gram altın fiyatları yüksek faiz ortamında beklentilere meydan okuyarak, emtia, tahvil ve çoğu hisse senedi piyasasından daha iyi performans gösterdi. Uzmanlara göre, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler altın fiyatlarının 2024 yılında yükseleceğine işaret. Şimdi ise yatırımcıların aklındaki en büyük soru fiyatlarla ilgili.