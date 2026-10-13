Rus milyarder Abramoviç’ten Türkiye’de dev yatırım! İki özel plajı olan arazi satın aldı

Gazeteci Fatih Altaylı, Rus milyarder Roman Abramoviç’in Muğla’nın Milas ilçesinde, Kaplankaya Projesi’nin hemen yanında yaklaşık 100 bin metrekarelik arazi satın aldığını yazdı. İki özel plajı bulunan araziye otel yerine yalnızca üç ev yapılmasının planlandığını belirten Altaylı, her 30 dönümlük alana bir ev inşa edileceğini aktardı.

Daha önce Abramoviç’in otel yatırımı yapmak amacıyla Bodrum’da arazi aradığına yönelik haberlerin yayımlandığını hatırlatan Altaylı, Rus milyarderin Kaplankaya Projesi’ni gördükten sonra projenin hemen yanındaki geniş araziyi satın aldığını ifade etti.

OTEL YERİNE ÜÇ EV YAPILACAK

Fatih Altaylı, Roman Abramoviç’in satın aldığı araziye otel inşa etmek yerine geniş bir alana yayılan üç ev yapmayı planladığını yazdı. Yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğündeki arazide yapılaşmanın sınırlı tutulmasının öngörüldüğünü belirtti.

HER 30 DÖNÜMLÜK ALANA BİR EV

Satın alınan arazinin yaklaşık 100 bin metrekare olduğu bilgisini paylaşan Altaylı, burada yalnızca üç ev yapılmasının planlandığını aktardı. Altaylı, düşük yapı yoğunluğunun doğal alanların korunması ve çevreye verilecek zararın en aza indirilmesi bakımından önem taşıdığına dikkat çekti.

Araziye sadece üç ev yapılmasının, bölgede gündeme gelebilecek yapılaşma tartışmalarının önüne geçebileceğini de belirtti.

LÜKS KONUTLAR BÖLGENİN DEĞERİNİ ARTIRABİLİR

Bodrum ve çevresinde Mandarin Oriental, Bulgari, Aman, Four Seasons ve Cheval Blanc gibi lüks projelerin yabancı alıcıların ilgisini çektiğini kaydeden Altaylı, Kaplankaya’nın da dünyanın en zengin isimlerinin tercih ettiği bölgeler arasında bulunduğunu ifade etti.

Altaylı, bölgede Güney Fransa, Sardinya ve Marbella’dakilere benzer şekilde 10 milyon, hatta 100 milyon dolar değerinde evlerin bulunabileceğini belirtti. Bu ölçekteki yatırımların Türkiye’nin değerini artıracağını da dile getirdi.