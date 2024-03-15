Altın rallisi gümüşe yaradı, zirveye ortak olmaya geliyor... Kazancını katladı

Altın fiyatlarındaki rekor emtia fiyatlarını da etkiledi. ABD Merkez Bankası'nın Başkanı Jerome Powell'in faiz indirimi sinayli vermesinin ardından geçtiğimiz hafta altında peş peşe rekorlar geldi. 2200 dolar seviyesine dayanan altın gümüşteki yükselişi de destekledi.
Ekonomim'de yer alan habere göre, genellikle altını bir adım geriden takip eden gümüş altın rallisinden yararlandı. Onsu 2.194 dolardan dönen altın son 1 ayda yüzde 9.13, son 1 yılda ise yüzde 14.31 kazanç elde etti.
Gümüş ise aylık olarak yüzde 11.81, yıllık bazda ise yüzde 15.31 artışla önemli bir direnç seviyesi olan 25 doların üzerini test etti.
Altın/gümüş oranı w 89 puanın civarında bulunuyor. Yani 1 ons altının 89 ons gümüşe denk geliyor. Rasyonun tarihsel ortalaması 60 puan civarında. Bu da gümüşte önemli bir potansiyele işaret ediyor.
DeCarley Trading’in kurucu ortağı Carley Garner, yaptığı değerlendirmede, değerli metal için potansiyel gördüğünü ve fiyatların ons başına 30 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.
Gümüşün ons başına 50 dolara çıkması konusunda Ganer, önce piyasanın aşması gereken 30 dolar civarında büyük bir duvar olduğunu dile getirdi.