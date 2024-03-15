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Altın rallisi gümüşe yaradı, zirveye ortak olmaya geliyor... Kazancını katladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.03.2024 15:22
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ABD verilerinin açıklanmasının ardından ons altında gerileme gözlense de iç piyasada dolar destekli altın rekorlar devam ediyor. Altının yanında gümüş fiyatlarındaki artış da yatırımcıların dikkatini çekmeye başladı. Gümüş getirisini katladı.

Altın fiyatlarındaki rekor emtia fiyatlarını da etkiledi. ABD Merkez Bankası'nın Başkanı Jerome Powell'in faiz indirimi sinayli vermesinin ardından geçtiğimiz hafta altında peş peşe rekorlar geldi. 2200 dolar seviyesine dayanan altın gümüşteki yükselişi de destekledi.

Anlık Borsa

Ekonomim'de yer alan habere göre, genellikle altını bir adım geriden takip eden gümüş altın rallisinden yararlandı. Onsu 2.194 dolardan dönen altın son 1 ayda yüzde 9.13, son 1 yılda ise yüzde 14.31 kazanç elde etti.

Gümüş ise aylık olarak yüzde 11.81, yıllık bazda ise yüzde 15.31 artışla önemli bir direnç seviyesi olan 25 doların üzerini test etti.

Altın/gümüş oranı w 89 puanın civarında bulunuyor. Yani 1 ons altının 89 ons gümüşe denk geliyor. Rasyonun tarihsel ortalaması 60 puan civarında. Bu da gümüşte önemli bir potansiyele işaret ediyor.

DeCarley Trading’in kurucu ortağı Carley Garner, yaptığı değerlendirmede, değerli metal için potansiyel gördüğünü ve fiyatların ons başına 30 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

Gümüşün ons başına 50 dolara çıkması konusunda Ganer, önce piyasanın aşması gereken 30 dolar civarında büyük bir duvar olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Altın Gümüş abd kazanç zirve
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