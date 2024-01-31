Altın talebi rekor kırdı! Dünya Altın Konseyi, Fed kararlarını işaret etti: 2024'te artması bekleniyor

Küresel altın talebi, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin yatırımcıları değerli metale yönlendirmesi ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 4 bin 741 ton oldu. Verilere göre altında yıllık talep 2011’den beri en yüksek seviyesinde.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

