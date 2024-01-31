Altın talebi rekor kırdı! Dünya Altın Konseyi, Fed kararlarını işaret etti: 2024'te artması bekleniyor

Küresel altın talebi, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin yatırımcıları değerli metale yönlendirmesi ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 4 bin 741 ton oldu. Verilere göre altında yıllık talep 2011’den beri en yüksek seviyesinde.
Dünya Altın Konseyi (WGC) , toplam altın talebinin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Fed’in faiz oranlarını düşürmeye yönelmesiyle 2024'te tekrar artması bekleniyor. WGC baş piyasa stratejisti Joseph Cavatoni bir röportajda, "Ortam, gelişmekte olan merkez bankalarının net alıcı olmaya devam etmesi için uygun" dedi. Konseyin Çin ve Polonya gibi ülkelerin rekor satın almasına yönelik güçlü bir durum gördüğünü söyledi.
Güçlü yıllık toplam, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bin 337 tonluk rekor taleple desteklendi. 2022’de mücevher talebi yüzde 3 düşüşle yaklaşık 2 bin 86 tona indi.
Geçen yıl yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında artış oldu. Yatırım amaçlı altın alımı (tezgâh üstü piyasalar hariç), geçen yıl 2021’e göre yüzde 10 artarak 1.107 tona ulaştı.
Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı geçen yıl bir önceki yıla göre 450 ton artarak 1967’den beri en yüksek seviye olan 1.136 tona çıktı. Merkez bankalarının alımlarının çoğu rapor edilmedi.
Öte yandan, Türkiye'nin yatırım amaçlı altın talebi (sikke ve külçe altın) de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak yaklaşık 85 ton oldu. Ülkenin mücevher olarak altın talebi ise geçen yıl 2022’ye göre yüzde 8 artarak 36,7 tona ulaştı.