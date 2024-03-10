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Altın ve Bitcoin'de rekor serisi! Piyasaya damga vurdular, işte yükselişin perde arkası

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.03.2024 15:56
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ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın faiz indirimi işareti vermesinin ardından altın ve Bitcoin'den rekorlar geldi. İki yatırım aracı da zirve rakamlarını yeniledi. Altın ve Bitcoin'deki gelişmeler için uzmanlar ne düşünüyor?

Ons altın son 7 günde yüzde 4,64, son 1 ayda yüzde 4,45 ve yıl başından bu yana yüzde 3,06 yükseldi.Lider kripto para birimi Bitcoin son 1 yıl da yüzde 210’a yakın değer kazandı ve 69 bin 904 dolara kadar yükseldi. Hem altın hem de Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı.

Anlık Borsa

Altının ons fiyatı önceki gün 2 bin 195 doları görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bitcoin de aynı şekilde 63 bin dolar seviyelerinde başladığı haftada 69 bin 904 doları gördü.

Bitcoin'de hareketelilik devam ederken yatırımcıların fiziki altına olan ilgisi de arttı. Sözcü'de yer alan habere göre, Diğer yandan Bitcoin'de oynak seyir borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgiye ve teknoloji sektöründeki finansal yükselişe devam ederken altındaki yükseliş ABD ekonomisinin soğumaya başlamasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerine bağlı olarak gerçekleşiyor. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, bu durum Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.

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ABD'den gelen verilerin yanında FED Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklaması da piyasalar tarafından yakından takip edildi. Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." dedi.

ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı

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