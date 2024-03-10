Altın ve Bitcoin'de rekor serisi! Piyasaya damga vurdular, işte yükselişin perde arkası

Bitcoin'de hareketelilik devam ederken yatırımcıların fiziki altına olan ilgisi de arttı. Sözcü'de yer alan habere göre, Diğer yandan Bitcoin'de oynak seyir borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgiye ve teknoloji sektöründeki finansal yükselişe devam ederken altındaki yükseliş ABD ekonomisinin soğumaya başlamasına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentilerine bağlı olarak gerçekleşiyor. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, bu durum Dünya Altın Konseyi’ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.