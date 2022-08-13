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Altın ve dolar fiyatları için bu hafta çok kritik: Bu iki güne dikkat! Bir yanda Fed diğer yanda Merkez Bankası’nın faiz kararı

13.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların odağında bu hafta Fed’in toplantı tutanakları ile Merkez Bankası’nın faiz kararı yer alıyor. Altın ve dolar fiyatları üzerinde büyük öneme sahip iki kararı takip edecek yatırımcılar, “Altın ne olur? Düşecek mi? Yükselecek mi?” sorularını araştırırken analistlerden yeni değerlendirmeler geldi. Altın fiyatlarının Fed ve güçlü ABD doları karşısında savunmada olduğunu söyleyen analisler, düşüş riski tahmini yaparak yatırımcıyı uyardı.

Altın ve dolar yatırımcılarını bu hafta çok önemli 2 gelişme bekliyor. Küresel pay piyasalarında gelecek hafta gözler ABD Merkez Bankası Fed’in toplantı tutanaklarına, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Hafta içinde, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi. Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlansa da, Fed üyelerinin açıklamaları 50 baz puanlık artış ihtimalinin yüzde 58'e inmesine sebep oldu. Veri öncesinde yüzde 70 seviyelerine kadar çıkan 75 baz puan faiz artışı ihtimali ise yüzde 42'ye geriledi.

FED TUTANAKLARINDAKİ MESAJLAR TAKİP EDİLECEK

FED TUTANAKLARINDAKİ MESAJLAR TAKİP EDİLECEK

ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun makroekonomik veri takviminde verilerdeki enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlere çevrildi. Fed yetkililerinin gelecek hafta yapacakları sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, Çarşamba günü Fed'in toplantı tutanakları da yatırımcıların odağında olacak.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarken, gelecek hafta gözler TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI

Bu gelişmelerle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyan altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,50 primle 1.802 dolardan tamamladı. Yurt içinde gram altın fiyatı bu hafta yüzde 1,43 artışla 1.035,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,56 kazançla 6 bin 880 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,06 değer kaybederek 17,9470 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 artışla 18,3980 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ TAHMİNİ

ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Sıkılaşma politikasında kararlı bir Fed ve güçlü bir dolar ile karşı karşıya olan altın fiyatları için yatırımcılar araştırmalarını hızlandırırken analistlerden çok kritik değerlendirmeler geldi. City Index’te kıdemli bir piyasa analisti olan Matt Simpson altın fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:
“ABD enflasyon verileri artık arkamızdayken, neredeyse fırtınadan sonraki sakinliğe benziyor. Bu, birkaç gün önce yaşanan oynaklığın ardından para birimleri ve emtialar için dar aralıklara yol açtı”
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Anahtar Kelimeler:
Fed Altın TCMB dolar Faiz kararı
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