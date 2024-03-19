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Altın ve dolara talep artışının ardından çok konuşulacak BDDK iddiası!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 17:02
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Altın ve doların haftalardır zirvelerini yenilemesinin ardından vatandaşların yatırım tercihi altın ve dolar oldu. İki yatırım aracında talepler patlarken paralelinde kredi ve kredi kartı harcamalarının da artması sonrası çok konuşulacak BDDK iddiası geldi.

Milyonlarca kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren kulis! Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dolar ve altın için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) harekete geçtiğini iddia etti.

Anlık Borsa

Bireysel kredi kartı harcamalarında peş peşe rekorlar geldi. Kredi kartlarına seçim sonrası düzenleme beklenirken bankalar nakit avansta taksit sayısı düşürmesi ve kredi faizlerini artırmasıyla ilk adımı attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartları harcamalarındaki yükselişi dikkat çekerek düzenleme için çalışma yaptıklarını söylemişti. Merkez Bankası'nın çalışmalarını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartı limitlerine yönelik çıkış gelmişti. Şimşek, "Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız." demişti.

NAKİT AVANS SAYISI 3'E DÜŞÜRÜLDÜ

NAKİT AVANS SAYISI 3'E DÜŞÜRÜLDÜ

Kredi kartı düzenlemesi için beklentiler seçim sonrasıyken bankalardan yeni hamle geldi. Nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürüldü. Bazı bankaların nakit avansta limit sınırı da uyguladığı kaydedildi.

KREDİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

KREDİ FAİZLERİNE DÜZENLEME

Merkez Bankası'ndan bankalara resmi bir yazı gitmediği belirtilirken bankalar ilk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi. İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı. Ticari kredi genişleme sınırı düşürüldü, ihtiyaç kredisi aylık büyüme sınırı düşürüldü.

SEÇİM ÖNCESİ ALTIN VE DOLAR PİYASASINDA HAREKETLİLİK

SEÇİM ÖNCESİ ALTIN VE DOLAR PİYASASINDA HAREKETLİLİK

31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşların yükselen altın ve dolara karşı talebi arttı. Döviz bürolarında kuyruklar oluştu. Bazı kuyumcular altın bulmakta zorlandı, Darphane'de ise talebe yetişebilmek için çift mesai sistemine geçildi.

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