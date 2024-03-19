Altın ve dolara talep artışının ardından çok konuşulacak BDDK iddiası!

Milyonlarca kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren kulis! Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dolar ve altın için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) harekete geçtiğini iddia etti.
Bireysel kredi kartı harcamalarında peş peşe rekorlar geldi. Kredi kartlarına seçim sonrası düzenleme beklenirken bankalar nakit avansta taksit sayısı düşürmesi ve kredi faizlerini artırmasıyla ilk adımı attı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartları harcamalarındaki yükselişi dikkat çekerek düzenleme için çalışma yaptıklarını söylemişti. Merkez Bankası'nın çalışmalarını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartı limitlerine yönelik çıkış gelmişti. Şimşek, "Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız." demişti.
Kredi kartı düzenlemesi için beklentiler seçim sonrasıyken bankalardan yeni hamle geldi. Nakit avansta taksit sayısını 12'den 3'e düşürüldü. Bazı bankaların nakit avansta limit sınırı da uyguladığı kaydedildi.
Merkez Bankası'ndan bankalara resmi bir yazı gitmediği belirtilirken bankalar ilk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi. İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı. Ticari kredi genişleme sınırı düşürüldü, ihtiyaç kredisi aylık büyüme sınırı düşürüldü.
31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşların yükselen altın ve dolara karşı talebi arttı. Döviz bürolarında kuyruklar oluştu. Bazı kuyumcular altın bulmakta zorlandı, Darphane'de ise talebe yetişebilmek için çift mesai sistemine geçildi.