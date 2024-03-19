Altın ve dolara talep artışının ardından çok konuşulacak BDDK iddiası!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan kredi kartları harcamalarındaki yükselişi dikkat çekerek düzenleme için çalışma yaptıklarını söylemişti. Merkez Bankası'nın çalışmalarını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartı limitlerine yönelik çıkış gelmişti. Şimşek, "Bunlar Finansal İstikrar Komitesi'nde bu konular gündeme geldi. Limit belirlerken, gerçekten gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması. İkincisi bu limitlerin bütünlük arz etmesi. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlemesi şeklinde değil. O konulara çalışacağız. Ama yaptığımız, sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Önümüzdeki dönemde hiçbir sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız." demişti.