Altın ve dolara talep patladı! Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi: Tespit edilip yaptırım uygulanacak…

Piyasada artan likitide ekonomi yönetimini rahatsız ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hem tüketici kredilerinin hem kredi kartı borçlanmasının hem de dövize olan talebin azaltılması için peş peşe hamleler yapmıştı. TCMB, bankaların zorunlu karşılıkları için düzenlemeye giderken, çokça tartışılan kredi kartına nakit avan taksit sayısı da 12’den 3’e düşürüldü. Ayrıca kart limitinin yüzde 80’i kadar olan nakit avans limiti yüzde 25’e indirildi. Tüm bunların yanında nakit avans çekim faizi Resmi Gazete'den duyurularak yüzde 5'e yükseltildi.

MYNET FİNANS / ÖZEL



