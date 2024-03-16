Altın ve dolara talep patladı! Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi: Tespit edilip yaptırım uygulanacak…

Piyasada artan likitide ekonomi yönetimini rahatsız ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hem tüketici kredilerinin hem kredi kartı borçlanmasının hem de dövize olan talebin azaltılması için peş peşe hamleler yapmıştı. TCMB, bankaların zorunlu karşılıkları için düzenlemeye giderken, çokça tartışılan kredi kartına nakit avan taksit sayısı da 12’den 3’e düşürüldü. Ayrıca kart limitinin yüzde 80’i kadar olan nakit avans limiti yüzde 25’e indirildi. Tüm bunların yanında nakit avans çekim faizi Resmi Gazete'den duyurularak yüzde 5'e yükseltildi.
MYNET FİNANS / ÖZEL
Ancak atılan tüm adımlara rağmen yaklaşan seçimler nedeniyle vatandaş önceki deneyimlerine dayalı olarak altın ve döviz talebini arttırdı. Hatta döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüntüleri sosyal medyada da sık sık yer aldı. Darphane’nin ise altın üretimini arttırmak için yeni fabrika kuracağı dile getirildi.
Tüm bunlar yaşanırken bankalardan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Nakit avans ve tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara bir uyarı yapıldı. “Bilindiği üzere tüketici kredileri; gerçek kişi tüketicilerin eğitim, sağlık, seyahat, taşınma, evlilik, alışveriş vb. kişisel ihtiyaçların karşılanması amacıyla bir defada sağlanan finansal destek kredileridir” denilen uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
“Bireysel ihtiyaç veya ek hesap olarak kullandırılacak tüketici kredileri ile sağlanan finansal destek ile;
İşlemleri kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil etmektedir.”
Nakit avans çekmek isteyenler bu mesajın altında yukarıda sıralananlardan birini bile yapmayacağına dair bir yazı daha gördü. Bankalar bu kurallara uyulması için vatandaşlardan onay istedi. O metinde ise şunlar yer aldı:
‘Bu bağlamda; banka yetkililerince tarafıma izah edilmesi ile tüketici kredisi niteliğinde olduğunu bildiğimi, söz konusu kredi/ek hesap ile sağladığım kaynağı amacına uygun kullanacağımı, kullanım amacına aykırılık teşkil eden yukarıda bahsi geçen işlemleri yapmayacağımı, kredinin amacı dışında kullanıldığının bankanızca tespiti ile tarafıma uygulanabilecek yaptırımları kabul ettiğimi ve söz konusu yaptırımlardan dolayı bankayı sorumlu tutmayacağımı, gayrikabili rücu, beyan ve taahhüt ederim.”