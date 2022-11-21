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Son dakika: Altındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'den: Bugünden itibaren başlıyor...

21.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik sonrası altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir karar alındı. Bugün itibarıyla Darphane Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak. Analistler ise fiyatlardaki hareketliliğe bağlı olarak altın üzerine, “borsa yatırım fonları ve altın yatırım fonlarına ilgi artabilir” şeklinde yorumda bulundu.

Son dakika: Altındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'den: Bugünden itibaren başlıyor...

Son dakika: Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişi, yeni haftada düşüşe bıraktı. Ons altın fiyatları yeniden 1750 doların altına çekilirken, gram altın fiyatı ise 1044 liraya kadar geriledi. Altındaki bu hareketlilik ardından bir flaş karar da Darphane’den geldi. Alınan karara göre Darphane Altın Sertifikaları, Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak.

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BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Darphane Altın Sertifikaları’nın Borsa İstanbul’da işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesinde kurulan Emtia Pazarı ile tasarruflarını sermaye piyasasında altın gibi kıymetli madenler ile diğer emtiaya yatırım yapmak suretiyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif yatırım araçlarının sunulması hedeflenmiştir. Bu yatırım araçlarının ilki olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası, 21.11.2022 tarihinden itibaren ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başlayacaktır.”

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ALTINLARI FİZİKİ OLARAK DA TESLİM ALABİLECEKLER

Yapılan açıklamada ayrıca altına yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, Borsa İstanbul Emtia Pazarı’ndan Darphane Altın Sertifikası alabilecekleri, talep etmeleri halinde bu emtia sertifikası karşılığındaki altını fiziki olarak da teslim alabilecekleri belirtildi.

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“ALTIN YATIRIM FONLARINA İLGİ ARTABİLİR”

Altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan altın analizinde ise, “Grafikte 50 haftalık ortalama 1805$ seviyesinde bulunuyor. Bu seviye test edilebilir. Ancak Altında kalıcı bir yükseliş için bu seviyenin üzerine yerleşmesi gerekli. Fakat şu söylenebilir. Altındaki düşüş sona ermiş görünüyor ve yeni olağanüstü bir gelişme olmadıkça 1615 desteğini kendisine taban yapmış durumda. Altın üzerine borsa yatırım fonları ve altın yatırım fonlarına ilgi artabilir” ifadeleri kullanıldı.

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TÜRKİYE NÜFUSUNUN 3,6'SI BORSA YATIRIMCISI

Türkiye'de ekim sonu itibarıyla nüfusun yüzde 3,6'sı Borsa İstanbul'da yatırımcı. Yatırımcı sayısı ve toplam portföy büyüklüğünde İstanbul liste başında. Yatırımcıların nüfusa oranına bakıldığında Karabük ve Ankara İstanbul'u geride bıraktı. 2022'nin ilk 10 ayında Adana, yüzde 29,2 ile yatırımcı sayısı en fazla artan şehir olurken, Tunceli artış hızının yüzde 10'un altında kaldığı tek il oldu. Ortalama portföy büyüklüğünde İstanbul diğer illere fark atarken, yatırımcı sayısı bakımından 3. sırada yer alan İzmir, yatırımcı başına portföy büyüklüğünde kendisine ilk 10'da yer bulamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Altın Darphane

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