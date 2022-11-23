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Tam 13,5 ton altın! Bakan Nebati duyurdu: Darphane'nin kritik adımları 'rekor' getirdi...

23.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamları ile ilgili son dakika açıklaması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Darphane'nin attığı adımlarla toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını duyuran Bakan Nebati, bunun bir rekor olduğunu belirtti. Ayrıca, enflasyona ilişkin mesajında ise, "Enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir’ ifadelerini kullandı.

Tam 13,5 ton altın! Bakan Nebati duyurdu: Darphane'nin kritik adımları 'rekor' getirdi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım 2022'ye kadar olan dönemde, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 163 bin 712 adet çeyrek altın, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını duyurdu. Nebati, bunun bir rekor olduğunu kaydetti.

Nebati açıklamasında “Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirdi.

Nebati ayrıca Kur Korumalı Mevduat hesapları ile ilgili yaptığı açıklamasında da "KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Nureddin Nebati Altın

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