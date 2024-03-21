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Altına talep patladı, dolandırıcılar kolları sıvadı! Son dönemde piyasada hızla yayıldı, bu detay ele veriyor

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 11:10
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Altın yatırımcıları dikkat! Yatırım yapmak isterken hayal kırıklığına uğramayın... Yerel seçim öncesi vatandaşlar altın ve dolara hücum etti. Kuyumcular altında bulmakta zorlanırken dolandırıcılar da harekete geçti. Sahte altını nasıl anlaşılır? Uzman isim detayları anlattı.

Dolar destekli altın rekor üstüne rekor kırarken vatandaşların da yatırım tercihi altın oldu. Kuyumculara akın edilirken piyasada altın bulmak da zorlaştı. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar sahte altın basımına başladı. Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar "ucuz altın"a kanmayın derken damga uyarısını da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Anlık Borsa

Altına talep arttı. Kuyumcular altın bulmakta zorlandı. Dolandırıcılar da kolları sıvadı, altın basmaya başladı

CNN Türk'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ''İthalat yasağı kalkmadan kesinlikle bu arz tarafındaki problemlerin çözüleceğini düşünmüyorum.'' değerlendirmesini yaptı.

Arz - talep dengesi şaştı. Altına talep artınca kuyumcular altın bulmakta zorlanmaya başladı. Darphane ise talebi karşılamak için geçtiğimiz günlerde çift vardiyaya geçerek üretime başladı.

Memiş, ''Altın bulmakta zorlanan bir sektör var karşımızda. Kilosunu 3 bin dolar gibi bir işçilik koyuldu ve bu işçilikler hala devam ediyor" diye konuştu.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

"İçeride de altına güvenli liman olduğu için, örf adet geleneklerden dolayı da talep gördüğü için, fiyat artışları da yoğun talebi neden oluyor.''

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Altın sahte altın damga dolandırıcı talep detayı
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