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  4. Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş 'Altın piyasası için sürpriz açıklamalar gelebilir' dedi, 'Hazır olun' uyarısı (16 Mayıs gram altın çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş 'Altın piyasası için sürpriz açıklamalar gelebilir' dedi, 'Hazır olun' uyarısı (16 Mayıs gram altın çeyrek altın fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 10:09
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Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın yönünü yukarıya çevirdi. Altın yatırımcıları 'Altın fiyatlarında son durum ne, gram altın çeyrek altın ne kadar' sorularının yanıtlarını arıyor. (16 Mayıs 2024 Perşembe gram altın çeyrek altın fiyatları)

ABD’de aylık enflasyon beklentilerin altında gelirken verilerin açıklanmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın tarafında finansal piyasalarda sürpriz açıklamalar sık sık gelebilir. Sisteme dayalı bir finansal piyasa bizi bekliyor olabilir. Kontrol bir noktada sistemde. Altın piyasasını, altın yatırımcılarını baskılayacak sürpriz açıklamalara hazır olmakta fayda var." dedi.

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Memiş Youtube kanalında yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: 

"İştahsız bir piyasa var. Ons altın 2354 dolar seviyesinde. Bu haftaki takip edeceğimiz bant aralığını diğer videolarımda ifade etmiştim. 2280,2380 dolar aralığında."

"Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 2440-2460 lira aralığında. Burada da bir yön belirsizliği olduğu içim 10 liralık makas aralığı 20 liraya çıktı."

"Mayıs haziran aylarında böyle baskılnan yatay bir süreç karşımızda göreceğiz. Bir hafta yükselişler, bir hafta düşüşler..."

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altınla alakalı bir yorum yaparken bir metalden bahsetmişti. Bundan sonra altın tarafını Türkiye'de yeni şeyler mi bekliyor? İran tarafında uygulanmaya başladı, acaba Türkiye tarafından da uygulanmaya başlayacak mı diye örnek vermiştim."

"Altın tarafında finansal piyasalarda sürpriz açıklamalar sık sık gelebilir. Sisteme dayalı bir finansal piyasa bizi bekliyor olabilir. Kontrol bir noktada sistemde. Altın piyasasını, altın yatırımcılarını baskılayacak sürpriz açıklamalara hazır olmakta fayda var."

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Altın altın fiyatları İslam Memiş açıklama
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