Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş 'Altın piyasası için sürpriz açıklamalar gelebilir' dedi, 'Hazır olun' uyarısı (16 Mayıs gram altın çeyrek altın fiyatları)

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altınla alakalı bir yorum yaparken bir metalden bahsetmişti. Bundan sonra altın tarafını Türkiye'de yeni şeyler mi bekliyor? İran tarafında uygulanmaya başladı, acaba Türkiye tarafından da uygulanmaya başlayacak mı diye örnek vermiştim."