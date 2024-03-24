Altında makas açıldı, seçim öncesi talep patlaması: Önce vatandaş bulamıyordu, şimdi de kuyumcular! 'Alan satmıyor, piyasada çok az var'

Dolar destekli altında yükseliş sürüyor. 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlar altın ve dolara adeta hücum etti. Gram altında makas 250 TL'yi bulurken Kuyumcular kendilerinin bile altın bulmakta zorluk çektiklerini söyledi. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman,"1 gram ve 5 gram altın piyasada çok az bulunurken, 10, 20 ve 50 gram altınlar bulunuyor." dedi.
Resmi satış rakamları ile kuyumcuların altın satış fiyatlarındaki farkın nedenini de açıklayan Başkan Özman, “Bir kilo altında kiloda 6 bin dolar gibi bir fark var. Bu da gram altında 1 gramda yaklaşık olarak 200-250 TL arasında fark oluşturuyor." dedi.
Özman şu ifadeleri kullandı:
"Yani merkezin açıkladığı resmi kurla serbest piyasadaki altın satışı arasında 200-250 TL gibi bir fark oluşuyor. Bugün itibari ile kuyumcularda 22 ayar bilezik 2 bin 403 TL’den, çeyrek altını 4 bin 360 TL’den, yarım altını 8 bin 720 TL’den, tam altını 17 bin 440 TL’den, gram altını da 2 bin 510 TL’den satışa sunuyoruz”
“Gram altına talep seçim öncesinde oldukça arttı. Maalesef yüzük ve küpe satışımız yok ama gram altına ciddi anlamda talep patlaması var. "
"Bu talebi, ürün karşılayamıyor. Biz kuyumcuların gram altına da ulaşması son derece zorlaştı."
Altın ithalatına sıkılaştırmanın getirilmesi, altın üreten firmaların da daha çok 50 gramlık ürünler basması gram altına ulaşmayı zorlaştırdı. Piyasada olan gram altınlar da genelde yüksek gramajlı oluyor bu da talebi karşılayamıyor."