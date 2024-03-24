Altında makas açıldı, seçim öncesi talep patlaması: Önce vatandaş bulamıyordu, şimdi de kuyumcular! 'Alan satmıyor, piyasada çok az var'

Özman şu ifadeleri kullandı:

"Yani merkezin açıkladığı resmi kurla serbest piyasadaki altın satışı arasında 200-250 TL gibi bir fark oluşuyor. Bugün itibari ile kuyumcularda 22 ayar bilezik 2 bin 403 TL’den, çeyrek altını 4 bin 360 TL’den, yarım altını 8 bin 720 TL’den, tam altını 17 bin 440 TL’den, gram altını da 2 bin 510 TL’den satışa sunuyoruz”

