Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartmanlarda daire kapılarının önüne bırakılan ayakkabı, terlik, bot ve çeşitli eşyalar komşular arasında tartışmalara neden olabiliyor. Ankara'da yaşandığı öne sürülen olayda, kapı önündeki ayakkabılar nedeniyle dengesini kaybederek düşen ve kolu kırılan bir kadın, komşusuna karşı hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Apartman sakinleri arasında sıkça karşılaşılan bu durum, ortak kullanım alanlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusunu da gündeme getiriyor. Bazı kişiler kapılarının önüne ayakkabı bırakırken bazıları kullanılmayan eşyalarını da bu alanlarda tutuyor. Hatta ayakkabılık ve bisiklet gibi eşyaların da geçiş alanlarına yerleştirildiği görülüyor.

KAPI ÖNÜ ORTAK ALAN SAYILIYOR

Avukat Mustafa Zafer, apartman girişleri ve daire kapılarının önündeki alanların ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Bu söz konusu alanlar ortak alan. Dolayısıyla kapımın önü bana aittir diyerek ayakkabıların kapının önüne devamlı surette bırakılması hukuken mümkün değildir.”

Ankara'da yaşandığı iddia edilen olayda, bir apartman sakininin daire kapısının önüne çok sayıda ayakkabı, terlik, bot, ayakkabılık ve bisiklet koyduğu öne sürüldü. Söz konusu eşyalar nedeniyle geçişin zorlaştığı, bu sırada bölgeden geçen bir kişinin ayakkabılara basmamak için dengesini kaybederek yere düştüğü ve kolunun kırıldığı belirtildi.

HAKKINI ARAMAK İSTEYENLER NE YAPABİLİR?

Kapı önlerine bırakılan eşyalar nedeniyle sorun yaşayan apartman sakinleri, öncelikle apartman yönetimine başvurmayı değerlendirebilir. Hukuki yollara başvurulması durumunda ise izlenebilecek yöntemler de bulunuyor.

Avukat Mustafa Zafer, bu tür durumlarda hukuki başvuru yapılabileceğini belirterek, “Sulh hukuk mahkemesinden söz konusu müdahalenin önlenmesi talep edilebilir” dedi.

Zafer, komşuluk ilişkilerinin zarar görmemesi adına ilk olarak komşudan söz konusu durumun düzeltilmesinin sözlü şekilde istenmesi gerektiğini de vurguladı.

YARALANMA DURUMUNDA TAZMİNAT SORUMLULUĞU DOĞABİLİR

Kapı önünde bırakılan eşyaların kazaya neden olması halinde olayın belgelenmesi önem taşıyor. Yaralanmanın meydana geldiği durumlarda sorumluluk konusu da gündeme gelebiliyor.

Kanal D yayınına konuşan Avukat Mustafa Zafer, kaza veya yaralanmanın belgelendirilip tespit edilmesi halinde kat malikinin tazminat sorumluluğunun doğabileceğini belirtti.

“Bu durumun belgelendirilmesi tespit edilmesi halinde kat malikinin tazminat sorumluluğu doğabilir” diyen Zafer'in açıklamaları, apartmanların ortak alanlarına bırakılan eşyaların yalnızca komşular arasında anlaşmazlık yaratmakla kalmayıp olası kazalarda hukuki sonuçlar da doğurabileceğine işaret ediyor.