Murat Cemcir’in şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Oyuncu Murat Cemcir ile yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir’in ortak olduğu TR 40 33 Productions hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Uzun süredir mali sorunlarla mücadele eden şirketin iflası, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

MAHKEME ŞİRKETİN İFLASINI AÇTI

Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir’in ortak girişimi olan TR 40 33 Productions, yaşadığı mali sıkıntıların ardından iflas sürecine girdi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin devam eden ekonomik sorunlarını değerlendirerek iflasın açılmasına hükmetti. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında ilan yoluyla tebliğ edildi.

ORTAKLIĞIN SON FİLMİ 2022'DE VİZYONA GİRDİ

Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir, 2016 yılında yapımcılık alanında birlikte çalışmaya başladı. Türk sinemasının tanınan oyuncu ve yönetmen ortaklıklarından biri olarak bilinen ikilinin kurduğu şirket, çeşitli yapımlarla faaliyet gösterdi. TR 40 33 Productions’ın yapımcılığını üstlendiği son film ise 2022 yılında izleyiciyle buluşan "Mahalleden Arkadaşlar" oldu.