Altında makas açıldı, talep patladı! İslam Memiş altın fiyatları için kritik tarihi verdi: 'Fazla vakit yok'

"Şu anda dolar karşısındaki varlıklarda bir baskı hafif de olsa bir aşağı yönlü trend var, bu trendin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ons altın tarafında 2162 dolar seviyesi var. Burada 2188 dolar seviyesini test edilmişti. 2100 dolar seviyesine kadar bir sarkma olabileceğini ifade etmiştim. Öngörüm halen devam etmekte."