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Altında makas açıldı, talep patladı! İslam Memiş altın fiyatları için kritik tarihi verdi: 'Fazla vakit yok'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.03.2024 08:00
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Altın fiyatlarında rota hafif de olsa aşağı yönlü. ABD'den gelen veriler sonrası ons altın fiyatlarında gerileme yaşanırken 'dolar' destekli gram altında iç piyasada rekor kırmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında neler yaşanacak? Gözler 20 Mart'a çevrildi, uzman isim uyardı.

İç piyasada altın fiyatlarındaki artış sonrası vatandaşlar kuyumculara akın etti. Altındaki talep patlaması sonrası Darphane'de çifte mesai başladı. ABD'den gelen veriler sonrası ons altında gerileme gözlenirken dolar kurundaki yükselişle birlikte gram altın tarafında artış devam etti. ABD Merkez Bankası'nın kararı sonrası altın fiyatları nasıl etkilenecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 20 Mart'a işaret ederek, "Fed kararından sonra ons altın trendinin tekrar yukarı yönlü olacağını söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.

Anlık Borsa

Memiş, Youtube kanalında şunları söyledi: 

"Özellikle 20 Mart'a kadar piyasanın yataya satıcılı bir yatay sürecine bırakacağını ifade etmiştim. Aynı düşüncem geçerli. 20 Mart tarihine kadar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayana kadar piyasalarda satıcılı yatay bir süreç göreceğiz."

"Şu anda dolar karşısındaki varlıklarda bir baskı hafif de olsa bir aşağı yönlü trend var, bu trendin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ons altın tarafında 2162 dolar seviyesi var. Burada 2188 dolar seviyesini test edilmişti. 2100 dolar seviyesine kadar bir sarkma olabileceğini ifade etmiştim. Öngörüm halen devam etmekte."

FED KARARINDAN SONRA ONS ALTIN NE OLUR?

FED KARARINDAN SONRA ONS ALTIN NE OLUR?

"Fed kararından sonra ons altın trendinin tekrar yukarı yönlü olacağını söyleyebilirim. Bu yıl hedefimizde bozulma yok, 2350 dolar seviyesi test edildikten sonra yeni öngörülerimi paylaşırım."

"Gram altın resmi kur tarafında 2240 TL seviyesini görüyorsunuz. Serbest piyasalarda 2405-2420 lira aralığında bir gram altın var karşımızda. 15 lira alım satım makas aralığı var."

"Kapalıçarşı piyasası banka tarafına göre daha gerçekçi olmaya devam ediyor. Fiziki altın tarafında bu hafta ve geçen hafta talepte ciddi bir patlama yaşanmıştı. Arz tarafında rafinelerde hem de Darphane Genel Müdürlüğü'nde ciddi bir arz sorunu yaşanmıştı. Talep karşılanamamıştı."

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