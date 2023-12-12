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  4. Altının gram fiyatı yükselişi Trabzon hasır bileziği fiyatlarını katladı! Kuyumcular 2024 için tek tek altın tahminlerini açıkladı: ‘Gün içindeki 20-30 lira panik etmesin…’

Altının gram fiyatı yükselişi Trabzon hasır bileziği fiyatlarını katladı! Kuyumcular 2024 için tek tek altın tahminlerini açıkladı: ‘Gün içindeki 20-30 lira panik etmesin…’

12.12.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Gram altın fiyatı 2024 tahminleri Aralık ayının sonunun yaklaşması ile yatırımcılar tarafından daha da merak edilir hale geldi. Bir de altın grafiği bir yukarı bir aşağı hareket edince akıllarda tek bir soru oluştu. ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ Yanıt kuyumculardan geldi. Altının gram fiyatının 2024’te 2300 liranın üzerine çıkmasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor. Ancak altın fiyatlarındaki bu yükselişin en çok Trabzon hasır bileziği fiyatlarını yükselttiği belirtiliyor.

Altın fiyatları için tüm dünyada yaşanan yükseliş dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği fiyatlarını da etkiledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon hasır bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyat katlanarak 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldi.

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Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından Trabzon hasır bileziğine ilginin azaldığını kaydeden Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, “Kuyumcular esnafı olarak 2023 yılı yaz mevsimi düğün sezonu olacağından hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Ancak özellikle Trabzon Hasır Bileziği konusunda beklediğimiz oranda satışlarımız gerçekleşmedi” dedi.

GRAM ALTIN İÇİN HEM TAHMİN HEM UYARI YAPTILAR

GRAM ALTIN İÇİN HEM TAHMİN HEM UYARI YAPTILAR

Gram altın fiyatlarının sene başında 1.400 iken şu an 2000 TL sınırına dayandığını anımsatan Ali Yazıcı, fiyatların gelecek 2 yıl içerisinde yüzde 100’e yakın artmasını beklediklerini dile getirerek, “O bakımdan yatırımcı hiç panik içinde olmasın. Gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir. Asla panik havasında olmasın.

Hala daha alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca 1.940 seviyesinde işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamlarda alabilir ancak uzun vadede beklemek suretiyle” dedi. Altının gram fiyatının gelecek yıl 2.300-2.400 TL bandına kadar yükselebileceğini ifade etti.

TRABZON HASIR BİLEZİĞİNDE FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI

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Kuyumcu esnafı Zekeriya Tonyalı 2024 için gram altın tahminini 2.500 TL olarak açıkladı. Yatırımcılara ‘altından şaşmayın’ diyerek seslenen Tonyalı şunları söyledi:

“Her zaman altın daha değerlidir. Geçmişle mukayese edilmeyecek kadar altın pahalı. Önceden bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin bandında yapıyorduk şimdi o hasır bilezikler 250 bin, 350 bin civarında oldu. Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştü daha az tercih ediliyor. İşlerimiz her sene daha düştü daha geri geldiğini görüyorum.”

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Altın
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