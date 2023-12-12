Altının gram fiyatı yükselişi Trabzon hasır bileziği fiyatlarını katladı! Kuyumcular 2024 için tek tek altın tahminlerini açıkladı: ‘Gün içindeki 20-30 lira panik etmesin…’

“Her zaman altın daha değerlidir. Geçmişle mukayese edilmeyecek kadar altın pahalı. Önceden bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin bandında yapıyorduk şimdi o hasır bilezikler 250 bin, 350 bin civarında oldu. Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştü daha az tercih ediliyor. İşlerimiz her sene daha düştü daha geri geldiğini görüyorum.”