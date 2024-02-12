Anonsla işçi arıyorlardı! O ilçede büyük nüfus artışı... 'Göç verirken tersine göçü yaşar hale geldik'

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun öncülüğünü yaptığı yatırım ve istihdam atağı sayesinde, Kavak nüfusu artıran ilçe olarak dikkat çekti.
TÜİK verilerinin sevindirici ancak Kavak için yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "2020 yılında 21 bin 154 olan ilçe nüfusumuzun 2023 yılı itibarıyla 26 bin 346’ya ulaştığını görmek sevindirici ancak bizim için yeterli değil." ifadelerini kullandı.
Kavak Belediye Başkanı, "Daha çok çalışarak ilçemizi çekim ve cazibe merkezi yapacağız." şeklinde konuştu.
Sarıcaoğlu, "Farklı iş kollarında yatırım alan ilçemiz, artan istihdam imkanları ile nüfusunu artırarak gelişmeye büyümeye devam ediyor" dedi.
Kavak’ta nüfus artış hızının önümüzdeki yıllarda daha artacağını öne süren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Geçmiş yıllarda sürekli göç veren bir ilçe iken, şimdi tersine göçü yaşayan ilçe haline geldik." dedi.
Sarıcaoğlu, "Dün atölyeden bozma bir iki fabrikaya sahipken bugün ihracatları ile ulusal ekonomimize ciddi katkı yapan 45 fabrikaya ulaştık." dedi.