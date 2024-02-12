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Anonsla işçi arıyorlardı! O ilçede büyük nüfus artışı... 'Göç verirken tersine göçü yaşar hale geldik'

12.02.2024 17:33 | Son Güncelleme:
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İşsizlik problemini çözen ve anonsla işçi arayan Samsun’un kavak ilçesinde 2020’de 21 bin 154 olan ilçe nüfusu, 2023’te 26 bin 346’ya çıktı.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun öncülüğünü yaptığı yatırım ve istihdam atağı sayesinde, Kavak nüfusu artıran ilçe olarak dikkat çekti. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ANONSLA İŞÇİ ARAYAN İLÇEDE BÜYÜK NÜFUS ARTIŞI

TÜİK verilerinin sevindirici ancak Kavak için yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "2020 yılında 21 bin 154 olan ilçe nüfusumuzun 2023 yılı itibarıyla 26 bin 346’ya ulaştığını görmek sevindirici ancak bizim için yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Kavak Belediye Başkanı, "Daha çok çalışarak ilçemizi çekim ve cazibe merkezi yapacağız." şeklinde konuştu.

Sarıcaoğlu, "Farklı iş kollarında yatırım alan ilçemiz, artan istihdam imkanları ile nüfusunu artırarak gelişmeye büyümeye devam ediyor" dedi.

"TERSİNE GÖÇ ALAN İLÇE HALİNE GELDİK"

"TERSİNE GÖÇ ALAN İLÇE HALİNE GELDİK"

Kavak’ta nüfus artış hızının önümüzdeki yıllarda daha artacağını öne süren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Geçmiş yıllarda sürekli göç veren bir ilçe iken, şimdi tersine göçü yaşayan ilçe haline geldik." dedi.

Sarıcaoğlu, "Dün atölyeden bozma bir iki fabrikaya sahipken bugün ihracatları ile ulusal ekonomimize ciddi katkı yapan 45 fabrikaya ulaştık." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Samsun Kavak yatırım anons ilçe
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