Anonsla işçi arıyorlardı! O ilçede büyük nüfus artışı... 'Göç verirken tersine göçü yaşar hale geldik'

TÜİK verilerinin sevindirici ancak Kavak için yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "2020 yılında 21 bin 154 olan ilçe nüfusumuzun 2023 yılı itibarıyla 26 bin 346’ya ulaştığını görmek sevindirici ancak bizim için yeterli değil." ifadelerini kullandı.