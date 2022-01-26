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Apple mı Amazon mu? Milyar dolarlık zirve yarışının kazananı belli oldu!

26.01.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 'Dünyanın En Değerli 500 Markası Araştırması'nda, 355 milyar dolar marka değeriyle Apple ilk sırada yer aldı. Apple’ı 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip ederken Türk markaları ilk 500'e giremedi...

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması' sonuçlandı. Buna göre değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple "Dünyanın en değerli markası" unvanını korumayı başardı. Apple, 2021 araştırmasında da 263,4 milyar dolarla ilk sırada yer almıştı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip etti. Söz konusu listede ABD'li Microsoft 184,2 milyar dolarla 4'üncü, perakende şirketi Walmart 112 milyar dolarla 5'inci, Güney Koreli Samsung 107,3 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 101,2 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 75,1 milyar dolarla 8'inci, Çinli Huawei 71,2 milyar dolarla 9'uncu, ABD'li Verizon da 69,6 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

TÜRK MARKALARI YER ALMADI

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 199'unu ABD'li firmalar oluştururken 77'sinin Çin, 31'inin Japon, 28'inin Fransız, 25'inin Alman, 23'ünün İngiliz olduğu görüldü.
Öte yandan Kovid-19 döneminde geliştirdikleri aşıları kullanılan Pfizer firması dünyanın en değerli markaları arasında 6,3 milyar dolarla 352'nci, 5,6 milyar dolarla AstraZeneca 407'nci sırada yer buldu.

İşte dünyanın en değerli markaları ve marka değerleri…

APPLE MI AMAZON MU? MİLYAR DOLARLIK ZİRVE YARIŞININ KAZANANI BELLİ OLDU!

1- Apple (ABD) - 355.080
2- Amazon (ABD) - 350.273
3- Google (ABD) - 263.425
4- Microsoft (ABD) - 184.245
5- Walmart (ABD) - 111.918
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Anahtar Kelimeler:
Amazon Apple Google Microsoft
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