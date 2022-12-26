Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 122 zam gelecek: Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

2023 yılında yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Gelecek zam önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücüler ise randevu alma telaşına girdi. Yılbaşı öncesi araç muayeneleri için randevu almak ve işlemlerini yaptırmak isteyenler de süreç ile ilgili detayları yakından araştırırken çok az bilinin bir detay ortaya çıktı. Araç muayenesi yaptırırken mutlaka buna dikkat edin. Sizden kestikleri o ücretin kanunda yeri olmadığı öğrenildi. Mahkemeye başvurarak paranızı geri almanız ise mümkün.

KESTİKLERİ O ÜCRET KANUNSUZ ÇIKTI

Karar’da yer alan haberde, Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı. Kredi kartı ödemelerinden aldıkları ilave ücretlerin hukuksuz olduğu söyleyen Cahit Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz... Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. THH ayıplı hizmet olarak nitelendirildi."

2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ