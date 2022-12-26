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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yüzde 122 zam gelecek: Araç muayenesinde istenen o parayı TÜVTÜRK’ten geri alabilirsiniz…

26.12.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahibi olanlar için masraflar her geçen gün daha da artıyor. Trafik sigortası, kaskosu, motorlu taşıtlar vergisi derken şimdi de araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 zam yapılması bekleniyor. Ancak araç muayenesinde gözden kaçan bir detay ortaya çıktı. TÜVTÜRK'ten hemen paranızı geri alabilirsiniz. Kesilen ücretin kanunda yerinin olmadığı öğrenildi. İşte detaylar…

2023 yılında yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Gelecek zam önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücüler ise randevu alma telaşına girdi. Yılbaşı öncesi araç muayeneleri için randevu almak ve işlemlerini yaptırmak isteyenler de süreç ile ilgili detayları yakından araştırırken çok az bilinin bir detay ortaya çıktı. Araç muayenesi yaptırırken mutlaka buna dikkat edin. Sizden kestikleri o ücretin kanunda yeri olmadığı öğrenildi. Mahkemeye başvurarak paranızı geri almanız ise mümkün.

KESTİKLERİ O ÜCRET KANUNSUZ ÇIKTI

Karar’da yer alan haberde, Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı. Kredi kartı ödemelerinden aldıkları ilave ücretlerin hukuksuz olduğu söyleyen Cahit Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz... Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. THH ayıplı hizmet olarak nitelendirildi."

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2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ

  • Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 258.42 TL
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 507.40 TL
  • Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 685.58 TL

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O LİSTE...

01.01.2018 SONRASI TESCİL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000’i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı 
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

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Anahtar Kelimeler:
araç muayene ücreti

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