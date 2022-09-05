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Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1 Eylül’de başladı: Trafik sigortasına zamlı tarife…

05.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayından itibaren geçerli olacak tarifeye göre, taksi, minibüs, otobüs ve kamyon gibi gruplara yüzde 10, diğer araçlara ise yüzde 20 zam yapıldı. Ayrıca, yüzde 1,5 olan aylık artış oranı yüzde 4,5'e çıkarıldı. Hasarsızlık indiriminde de düşüş gerçekleştirildi. İstanbul’da en ucuz sigorta 2 bin 296 lira oldu.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 26 milyon. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Ancak Bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre, araçların 5,1 milyonunda zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. En yoğun olarak kullanılan binek otomobilde ise bu oran yüzde 6,48. Türkiye yollarındaki otomobillerin 905 bin 382’sinde trafik sigortası bulunmuyor. Ancak bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor.

1 Eylül itibariyle değişti!

TAVAN FİYAT UYGULAMASI VAR AMA…

TAVAN FİYAT UYGULAMASI VAR AMA…
Trafik sigortasında son 5 yıldır yani 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulanıyor. Yani sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor. Her ilin risk haritasına göre belirlenen bir tavan fiyat tarifesi var. Bu tarife aylık olarak düzenli artıyor. Ancak bazen maliyet artışı kaynaklı olarak seyyanen zamlar yapılabiliyor. Buna ilave olarak aylık artış katsayılarında da güncellemeler gündeme geliyor.

AYLIK KATSAYILAR DA ARTTI

AYLIK KATSAYILAR DA ARTTI
Posta’da yer alan haberde, bu yıl maliyetlerin ve araç fiyatlarının da etkisiyle sigorta fiyatlarının çok sık değiştiği bir yıl oldu. Tavan fiyatın bir önceki aya göre artışı 31 Aralık 2021’e kadar yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Sonra 1 Mayıs itibarıyla aylık katsayı yüzde 2.25 oldu. Hemen devamında 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25’lik bir ek artış daha gerçekleşti.

BU AY YENİDEN DEĞİŞTİ

BU AY YENİDEN DEĞİŞTİ
Üst üste yapılan artışlara 1 Eylül itibarıyla bir yenisi daha eklendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yeni yönetmeliğiyle hasar-prim dengesini gözeterek trafik sigortası tarifelerini güncelledi.
Böylece otomobil trafik sigortası primlerine eylülden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 2.25’ten yüzde 4.75’e çıkarıldı. Yani toplamda yüzde 24.75’lik zam yapılmış oldu. Ancak hasarsızlık indirimi düşen gruplarda bu fark artıyor. Sigorta şirketleri belirlenen tavan fiyatların altında sigorta poliçesi kesebiliyor.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ DÜŞTÜ

HASARSIZLIK İNDİRİMİ DÜŞTÜ
Zorunlu trafik sigortası azami prim oranlarında artış yapılırken, hasarsızlık prim indirim oranları ise daha düşük uygulanacak. İndirim ve artırım oranları 4’üncü basamağa göre belirleniyor. Buna göre; prim indirim oranları 7’nci basamak için yüzde 45 yerine 42, 6’ncı basamak için yüzde 30 yerine yüzde 22, 5’inci basamak için yüzde 15 yerine yüzde 10 uygulanacak.
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Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası
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