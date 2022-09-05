Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1 Eylül’de başladı: Trafik sigortasına zamlı tarife…

Trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 26 milyon. Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Ancak Bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre, araçların 5,1 milyonunda zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. En yoğun olarak kullanılan binek otomobilde ise bu oran yüzde 6,48. Türkiye yollarındaki otomobillerin 905 bin 382’sinde trafik sigortası bulunmuyor. Ancak bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor.

1 Eylül itibariyle değişti!

TAVAN FİYAT UYGULAMASI VAR AMA… Trafik sigortasında son 5 yıldır yani 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulanıyor. Yani sigortacılar devletin belirlediği artış oranını geçemiyor. Her ilin risk haritasına göre belirlenen bir tavan fiyat tarifesi var. Bu tarife aylık olarak düzenli artıyor. Ancak bazen maliyet artışı kaynaklı olarak seyyanen zamlar yapılabiliyor. Buna ilave olarak aylık artış katsayılarında da güncellemeler gündeme geliyor.



AYLIK KATSAYILAR DA ARTTI Posta’da yer alan haberde, bu yıl maliyetlerin ve araç fiyatlarının da etkisiyle sigorta fiyatlarının çok sık değiştiği bir yıl oldu. Tavan fiyatın bir önceki aya göre artışı 31 Aralık 2021’e kadar yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Sonra 1 Mayıs itibarıyla aylık katsayı yüzde 2.25 oldu. Hemen devamında 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25’lik bir ek artış daha gerçekleşti.



BU AY YENİDEN DEĞİŞTİ Üst üste yapılan artışlara 1 Eylül itibarıyla bir yenisi daha eklendi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yeni yönetmeliğiyle hasar-prim dengesini gözeterek trafik sigortası tarifelerini güncelledi.



Böylece otomobil trafik sigortası primlerine eylülden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 2.25’ten yüzde 4.75’e çıkarıldı. Yani toplamda yüzde 24.75’lik zam yapılmış oldu. Ancak hasarsızlık indirimi düşen gruplarda bu fark artıyor. Sigorta şirketleri belirlenen tavan fiyatların altında sigorta poliçesi kesebiliyor.