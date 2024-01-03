Araç sahiplerine 'oh' çektiren haber: İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi! 'Böyle bir çalışma...'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin "X" hesabından yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamada, resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

EK MTV İDDİASI GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıl deprem felaketinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek MTV alınmıştı. Ancak dün bir haber kanalında Motorlu Taşıtlar Vergisi için ortaya atılan iddia gündem oldu. 2024 yılı için ikinci bir ek MTV alınacağı öne sürülmüştü.

27 MİLYAR LİRALIK GELİR

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.



