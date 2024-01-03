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  4. Araç sahiplerine 'oh' çektiren haber: İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi! 'Böyle bir çalışma...'

Araç sahiplerine 'oh' çektiren haber: İkinci ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi! 'Böyle bir çalışma...'

03.01.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ikinci ek Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) iddiası dün gündem olmuştu. Bu yıl için yüzde 58'den fazla zamlanan MTV için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) çıkan iddialara açıklama getirdi. “2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin "X" hesabından yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamada, resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

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EK MTV İDDİASI GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıl deprem felaketinin yaralarını sarmak adına bir kereye mahsus ek MTV alınmıştı. Ancak dün bir haber kanalında Motorlu Taşıtlar Vergisi için ortaya atılan iddia gündem oldu. 2024 yılı için ikinci bir ek MTV alınacağı öne sürülmüştü.

27 MİLYAR LİRALIK GELİR

Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı. Ek MTV’den elde edilen toplam gelir ise 27 milyar Türk Lirası’nı bulmuştu.

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MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

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0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
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Anahtar Kelimeler:
MTV
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