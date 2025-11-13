FİNANS

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları)

Akaryakıt tabelası değişecek! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeniden bir fiyat değişikliği yapılacağı öğrenildi. Motorin, benzin ve gaz fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor. Peki, akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? Akaryakıta ne zaman zam gelecek? İşte 13 Kasım 2025 motorin, benzin ve otogazda son durum...

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları)
Ezgi Sivritepe

Motorin, benzin ve otogaz fiyatları yakından takip ediliyor. Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum inceleniyor. Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıt
Satış
Motorin
57.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57

60 TL'Yİ GEÇMİŞTİ

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları) G1

Geçtiğimiz günlerde gelen zamlar ile beraber motorin fiyatı bazı şehirlerde 60 TL'yi geçmişti. Motorine peş peşe gelen zamların ardından gözler benzin fiyatlarına kaymıştı.

BENZİNE ZAM GELECEK!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları) G2

Buna göre, benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları) G3

Peki 13 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz için son durum ne? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları) G4

Benzin litre fiyatı: 53.59 TL

Motorin litre fiyatı: 57.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları) G5

Benzin litre fiyatı: 53.75 TL

Motorin litre fiyatı: 57.61 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

