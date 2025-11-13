Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu (13 Kasım 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları)

Motorin, benzin ve otogaz fiyatları yakından takip ediliyor. Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki son durum inceleniyor. Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Geçtiğimiz günlerde gelen zamlar ile beraber motorin fiyatı bazı şehirlerde 60 TL'yi geçmişti. Motorine peş peşe gelen zamların ardından gözler benzin fiyatlarına kaymıştı.
Buna göre, benzinin litre fiyatına Cumartesi'den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 lira zam yapılması bekleniyor.
Peki 13 Kasım 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz için son durum ne? İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum...
Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum