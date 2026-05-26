FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Vatandaşlar bayram tatili için yola çıktı ancak dinlenme tesislerinde karşılaştıkları fiyatların şoke ettiği öğrenildi. Suyun 100 TL'ye, kahvenin 300 TL'ye, çorbanın 400 TL'ye ve tek kişilik yemek hesabının 1500 TL'ye çıkması 'otoban tarifesi' konusunu gündeme getirdi. Birçok ailenin fiyatlar nedeniyle çözüm olarak evde hazırladıkları yiyecekleri ve içecekleri yanında getirdiği aktarıldı.

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu
Hande Dağ

Bayram tatili nedeniyle pek çok vatandaş yollarda. Ancak dinlenme tesislerindeki fiyatlar dikkat çekti. Akaryakıt istasyonlarının marketlerinin ve yol kenarı tesislerin, şehir içindeki perakende fiyatlarını ikiye, üçe katladığı öğrenildi.

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu 1

YOLCULUĞUN GİZLİ MALİYETİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; şehir içinde 20-30 TL olan sıradan suyun otoban marketlerinde 100 TL'ye satılması, 30 TL'lik gofretin 120 TL olması vatandaşın tepkisini çekti. Tesislerin uyguladığı rakamlar, bayram yolculuğunun gizli maliyeti olarak öne çıktı.

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu 2

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ÖDEYECEĞİ RAKAM DİKKAT ÇEKTİ

İşin yemek ve restoran boyutunun da cep yaktığı vurgulanırken otoyol hatları üzerindeki kimi lüks dinlenme tesislerinde ve popüler yol üstü lokantalarında fiyatların adeta İstanbul'un lüks semtleriyle yarıştığı kaydedildi. Otobanda mola verip yemek yiyen bir kişinin, çorba, bir porsiyon ana yemek (kebap veya et yemeği), yan ürün (salata ya da mücver) ve bir kutu içecekten oluşan standart dört çeşitlik yemeğinin hesabının 1500-2000 TL'yi geçtiği aktarıldı. Çorbanın 250-300 TL'ye, etli ana yemeklerin 750-900 TL'ye çıktığı söz konusu yerlerde dört kişilik ailenin yemek için verdiği molada ödeyeceği rakamın 3 bin TL ile 4 bin TL arasında değiştiği belirtildi. Özellikle, gidiş dönüş yolculuğunda birkaç kez mola vermek durumunda olan bir ailenin dinlenme tesisi faturasının, neredeyse bir asgari ücrete ulaştığı vurgulandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu 3

'Premium' veya 'Gurme' konsept adı altında işletilen benzinlik içi kafelerde, kâğıt bardakta sunulan sıradan bir filtre kahve veya lattenin fiyatının da 200 ile 300 TL arasında değiştiği kaydedildi. Diğer yandan Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne göre her ürünün üzerinde net bir etiket bulunması zorunlu olmasına rağmen, pek çok işletmenin barkodlu sistem bahanesinde fiyatları gizlediği belirtildi. Vatandaşın ödeyeceği rakamı kasada öğrendiği ve ödemeye mecbur kaldığı aktarıldı.

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu 4

"SERBEST PİYASA, MECBURİ HİZMET ALAN TÜKETİCİYİ FAHİŞ FİYATLA SIKIŞTIRMAK DEMEK DEĞİLDİR"

Tüketici derneklerinin söz konusu durumun 'serbest piyasa' ile açıklanamayacağını belirttiği ve Ticaret Bakanlığı'nı otoyol denetimlerini sıkılaştırmaya çağırdığı kaydedildi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) yetkililerinin, "Serbest piyasa, mecburi hizmet alan tüketiciyi fahiş fiyatla sıkıştırmak demek değildir. Vatandaşın otobanda başka bir tedarikçiye ulaşma şansı yoksa, o dükkânlar kamu hizmeti hassasiyetiyle denetlenmelidir" uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu 5

Söz konusu fiyatlar nedeniyle bayram yolculuğunun genel alışkanlığında da mecburi bir değişim başladığı kaydedildi. Vatandaşın çare olarak, evde hazırlanan saklama kaplarındaki yiyecekleri ve termoslardaki çayları tercih ettiği belirtildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbullular bayram alışverişi için Tarihi Yarımada'yı tercih ettiİstanbullular bayram alışverişi için Tarihi Yarımada'yı tercih etti
Bayramda Çanakkale'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacakBayramda Çanakkale'de doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacak

Anahtar Kelimeler:
bayram tatili yolculuk fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Seren Ay'dan Sercan ifşası: Gündem olan iddia

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.