Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Bayram tatili nedeniyle pek çok vatandaş yollarda. Ancak dinlenme tesislerindeki fiyatlar dikkat çekti. Akaryakıt istasyonlarının marketlerinin ve yol kenarı tesislerin, şehir içindeki perakende fiyatlarını ikiye, üçe katladığı öğrenildi.

YOLCULUĞUN GİZLİ MALİYETİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; şehir içinde 20-30 TL olan sıradan suyun otoban marketlerinde 100 TL'ye satılması, 30 TL'lik gofretin 120 TL olması vatandaşın tepkisini çekti. Tesislerin uyguladığı rakamlar, bayram yolculuğunun gizli maliyeti olarak öne çıktı.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN ÖDEYECEĞİ RAKAM DİKKAT ÇEKTİ

İşin yemek ve restoran boyutunun da cep yaktığı vurgulanırken otoyol hatları üzerindeki kimi lüks dinlenme tesislerinde ve popüler yol üstü lokantalarında fiyatların adeta İstanbul'un lüks semtleriyle yarıştığı kaydedildi. Otobanda mola verip yemek yiyen bir kişinin, çorba, bir porsiyon ana yemek (kebap veya et yemeği), yan ürün (salata ya da mücver) ve bir kutu içecekten oluşan standart dört çeşitlik yemeğinin hesabının 1500-2000 TL'yi geçtiği aktarıldı. Çorbanın 250-300 TL'ye, etli ana yemeklerin 750-900 TL'ye çıktığı söz konusu yerlerde dört kişilik ailenin yemek için verdiği molada ödeyeceği rakamın 3 bin TL ile 4 bin TL arasında değiştiği belirtildi. Özellikle, gidiş dönüş yolculuğunda birkaç kez mola vermek durumunda olan bir ailenin dinlenme tesisi faturasının, neredeyse bir asgari ücrete ulaştığı vurgulandı.

'Premium' veya 'Gurme' konsept adı altında işletilen benzinlik içi kafelerde, kâğıt bardakta sunulan sıradan bir filtre kahve veya lattenin fiyatının da 200 ile 300 TL arasında değiştiği kaydedildi. Diğer yandan Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne göre her ürünün üzerinde net bir etiket bulunması zorunlu olmasına rağmen, pek çok işletmenin barkodlu sistem bahanesinde fiyatları gizlediği belirtildi. Vatandaşın ödeyeceği rakamı kasada öğrendiği ve ödemeye mecbur kaldığı aktarıldı.

"SERBEST PİYASA, MECBURİ HİZMET ALAN TÜKETİCİYİ FAHİŞ FİYATLA SIKIŞTIRMAK DEMEK DEĞİLDİR"

Tüketici derneklerinin söz konusu durumun 'serbest piyasa' ile açıklanamayacağını belirttiği ve Ticaret Bakanlığı'nı otoyol denetimlerini sıkılaştırmaya çağırdığı kaydedildi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) yetkililerinin, "Serbest piyasa, mecburi hizmet alan tüketiciyi fahiş fiyatla sıkıştırmak demek değildir. Vatandaşın otobanda başka bir tedarikçiye ulaşma şansı yoksa, o dükkânlar kamu hizmeti hassasiyetiyle denetlenmelidir" uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu fiyatlar nedeniyle bayram yolculuğunun genel alışkanlığında da mecburi bir değişim başladığı kaydedildi. Vatandaşın çare olarak, evde hazırlanan saklama kaplarındaki yiyecekleri ve termoslardaki çayları tercih ettiği belirtildi.