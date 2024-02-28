FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor... 3 bin 500 TL'yi buldu 'Duyunca soluğu burada aldım'

Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor... 3 bin 500 TL'yi buldu 'Duyunca soluğu burada aldım'

28.02.2024 09:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Türkiye’nin en erken erik hasadı yapıldı. İznik ilçesinde Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriğin kilosu dudak uçuklatıyor. Kilosu 3 bin 500 liraya satılan eriğe Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Erken hasat eriğin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor.

Türkiye’nin en erken erik hasadını yapan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriklerin kilosu 3 bin 500 TL’den satılıyor. Kilosu 3 bin 500 lira olan eriklere Arap şeyhleri sofralarından eksik etmiyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

ERİĞİN İLK HASADINI YAPTILAR! FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

Fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor.

Şubat başı itibarıyla erik hasadına başlayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, en erken erik hasadıyla satışlarını sürdürüyor.

KİLOLARCA SİPARİŞ VERİYORLAR

KİLOLARCA SİPARİŞ VERİYORLAR

Birleşik Arap Emirlikleri şeyhleri kilolarca yeşil erik siparişi verirken, genç üretici dünyanın dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor.

Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu serada erik üreten genç girişimci, İznik’in tanıtımına da katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.

"ARAP ŞEYHLERİ YOĞUN ERİK İSTİYORLAR"

"ARAP ŞEYHLERİ YOĞUN ERİK İSTİYORLAR"

Hasada devam eden Mustafa Kutay Ası, "Müthiş bir ilgi var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Arap şeyhleri yoğun erik istiyorlar. Eriklerimizin kilosu 3 bin 500 TL’dir. Ağaçlarımıza 12 ay boyunca bebek gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
erik Bursa yeşil erik
En Çok Okunan Haberler
Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Aidat ücretlerine fahiş zam geldi! Geri almak için adım adım yapılması gerekenler

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

Tehlikeyi göze alan satıp parasına bakıyor

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

Ayda 3 bin euro maaş! Türkiye'den mevsimlik tarım işçisi alacaklar

Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! Çeyrek altınla yarışıyor

Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! Çeyrek altınla yarışıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.