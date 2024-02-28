Arap şeyhleri kilolarca sipariş veriyor! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor... 3 bin 500 TL'yi buldu 'Duyunca soluğu burada aldım'

Türkiye’nin en erken erik hasadını yapan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası’nın ürettiği eriklerin kilosu 3 bin 500 TL’den satılıyor. Kilosu 3 bin 500 lira olan eriklere Arap şeyhleri sofralarından eksik etmiyor. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

