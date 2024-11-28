Artık belli olacak! Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var... Cem Küçük 2025 yılının maaşını söyledi: "Millet bunu unutmaz"

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası toplanacak. Toplamda 4 defa toplanacak olan kurulda 2025 yılının asgari ücreti belirlenecek. 15 kişilik kurul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği ile bir araya gelecek.
İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işveren tarafını temsilen TİSK bir arada bulunacak. TÜRK-İş 5 kişilik temsilcisinin 4 kişisini asgari ücretle çalışan işçilerden oluşturacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretli için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözlerinden sonra asgari ücret için senaryo tamamen değişti. Yüzde 30'a kadar zam oranı konuşuluyorken bir anda yüzde 45'lere varan bir zam tablosu oluşturulmaya başlandı.
Milyonlarca asgari ücretliyi ve özel sektör çalışanını etkileyen zam oranı için 7'den 70'e herkes Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda çıkacak karara kitlendi.
Peki 2024 yılında ara zam almayan asgari ücretliyi 2025 yılında ne kadarlık bir zam bekliyor? TGRT Hbaer'e konuşan gazeteci Cem Küçük, asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Küçük, AK Parti'nin ekonomideki ve emeklilere yönelik aldığı kararların faturasının seçim döneminde kesildiğini belirterek, "Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapılmazsa millet bunu unutmaz" dedi.
Küçük, Merkez Bankası'nın Erdoğan'a yüzde 44 oranında yıl sonu enflasyon tahmininin sunulduğunu belirterek, bu orana göre asgari ücretin 24 bin 884 lira yaptığını aktardı. Küçük, "Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. Ancak 25 bin olacağına emin değilim" sözlerini kullandı.