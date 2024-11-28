Artık belli olacak! Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücret için konuşulan tek rakam var... Cem Küçük 2025 yılının maaşını söyledi: "Millet bunu unutmaz"

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası toplanacak. Toplamda 4 defa toplanacak olan kurulda 2025 yılının asgari ücreti belirlenecek. 15 kişilik kurul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliği ile bir araya gelecek.