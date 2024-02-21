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  4. Asal Araştırma duyurdu! Bu anket çok konuşulur! Hangi partinin hangi ilde oyu arttı, hangi ilde oyu azaldı? İşte herkesin merak ettiği o liste…

Asal Araştırma duyurdu! Bu anket çok konuşulur! Hangi partinin hangi ilde oyu arttı, hangi ilde oyu azaldı? İşte herkesin merak ettiği o liste…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
21.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim öncesinde herkesin merak ettiği sorunun cevabını ASAL Araştırma duyurdu. 2019 seçimlerine göre hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde ise oyunu kaybetti? AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti anketlere göre hepsinin oy kaybettiği iller belli oldu. Araştırmada CHP’nin oy kaybı yaşadığı ve oyunu artırdığı büyükşehirler ise dikkat çekti. İşte çok çarpıcı o anketin sonuçları…

Yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar yapılan anket sonuçlarında herkesin merak ettiği detayı ise ASAL Araştırma açıkladı. Hangi parti hangi şehirde oy kaybetti, hangi şehirde oyunu artırdı? AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Parti, TİP neredeyse tüm partilere ilişkin veriler tek tek paylaşıldı.

Anlık Borsa

Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arası yapılan 2 bin kişi kişinin katıldığı "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin detay verilerini paylaştı. Asal Araştırma’nun direktörü olan Adem Belede'nin paylaşımları şu şekilde:

AK PARTİ’NİN MEVCUT BELEDİYELERİNDE YAŞADIĞI OY KAYIPLARI

AK PARTİ’NİN MEVCUT BELEDİYELERİNDE YAŞADIĞI OY KAYIPLARI

Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;

10 puan ve üzeri; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl, Malatya, Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.

7-10 puan; Adıyaman,Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.

3-6 puan; Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.

CHP’NİN MEVCUT BELEDİYELERİNDE YAŞADIĞI OY KAYIPLARI

CHP’NİN MEVCUT BELEDİYELERİNDE YAŞADIĞI OY KAYIPLARI

Bu pazar seçim olsa CHP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı yaşadıkları;

10 puan ve üzeri; Adana, Hatay, İzmir.

7-10 puan; Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.

3-6 puan; Ardahan, Artvin, Aydın,  Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.

CHP’NİN OYUNU ARTTIRDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER

CHP’NİN OYUNU ARTTIRDIĞI BÜYÜKŞEHİRLER

"Bursa, Balıkesir, Malatya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van"

CHP’NİN OY KAYBI YAŞADIĞI BÜYÜKŞEHİRLER

CHP’NİN OY KAYBI YAŞADIĞI BÜYÜKŞEHİRLER

"Adana, Antalya, Hatay, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aydın, Muğla, Tekirdağ, İzmir"

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