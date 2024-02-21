Asal Araştırma duyurdu! Bu anket çok konuşulur! Hangi partinin hangi ilde oyu arttı, hangi ilde oyu azaldı? İşte herkesin merak ettiği o liste…

Yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar yapılan anket sonuçlarında herkesin merak ettiği detayı ise ASAL Araştırma açıkladı. Hangi parti hangi şehirde oy kaybetti, hangi şehirde oyunu artırdı? AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Parti, TİP neredeyse tüm partilere ilişkin veriler tek tek paylaşıldı.

