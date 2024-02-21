Asal Araştırma duyurdu! Bu anket çok konuşulur! Hangi partinin hangi ilde oyu arttı, hangi ilde oyu azaldı? İşte herkesin merak ettiği o liste…

Yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar yapılan anket sonuçlarında herkesin merak ettiği detayı ise ASAL Araştırma açıkladı. Hangi parti hangi şehirde oy kaybetti, hangi şehirde oyunu artırdı? AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Parti, TİP neredeyse tüm partilere ilişkin veriler tek tek paylaşıldı.
Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arası yapılan 2 bin kişi kişinin katıldığı "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin detay verilerini paylaştı. Asal Araştırma’nun direktörü olan Adem Belede'nin paylaşımları şu şekilde:
Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı
yaşadıkları;
10 puan ve üzeri; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl, Malatya, Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.
7-10 puan; Adıyaman,Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.
3-6 puan; Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.
Bu pazar seçim olsa CHP’nin mevcut belediyelerinde 2019’a göre oy kaybı
yaşadıkları;
10 puan ve üzeri; Adana, Hatay, İzmir.
7-10 puan; Ankara, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, İstanbul.
3-6 puan; Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir, Mersin, Muğla, Sinop, Tekirdağ, Yalova.
"Bursa, Balıkesir, Malatya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Van"
"Adana, Antalya, Hatay, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aydın, Muğla, Tekirdağ, İzmir"