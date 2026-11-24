Milyonlarca emeklinin gözü maaşlara yönelik yapılacak düzenlemelere çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 17 milyon emekliyi ilgilendiren değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, mevcut yasal artışların yanı sıra ilave iyileştirmeleri de kapsayan bir çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı'nın emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik açıklamalarını hatırlatarak bu doğrultuda mali imkanlar oluşturduklarını belirtti.

YASAL ARTIŞLARA İLAVE İYİLEŞTİRME HAZIRLIĞI

Emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların farkında olduklarını ifade eden Işıkhan, emeklilerin refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, “Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN ALIM GÜCÜNÜN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yürütülen çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının da göz önünde bulundurulduğunu belirten Bakan Işıkhan, adalet ve hakkaniyetin esas alındığı bir yaklaşım üzerinde durduklarını ifade etti.

A Haber'e açıklamalarda bulunan Işıkhan, yapılacak çalışmalarla emeklilerin alım gücünün iyileştirilmesinin amaçlandığını belirterek şunları söyledi:

“Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, alım gücünü iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.”