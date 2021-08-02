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Asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar? 12 ayda 5 bin 475 TL ödeme yapılacak

02.08.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ücretten kesilecek gelir vergisinden kendisi, eşi, çocukları için her yıl belirlenen tutarda indirim yapılması esasına dayanan asgari geçim indiriminin ne kadar olacağı kişinin evli olup olmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor.

Asgari Geçim İndirimi kısa adıyla AGİ, kişinin eş durumuna, çocuk sayısına göre değişmektedir. Şöyle ki eşi çalışmayanlar ile eşi çalışanlar arasındaki rakam değiştiği gibi, 2’den fazla çocuğu bulunanlar için de ödenen para değişmektedir. 2021 yılının yarısını geride bırakırken, işte AGİ miktarı…

AGİ 1 YILDA 5 BİN 475 TL’Yİ BULUYOR

Net ücretle birlikte ödenen AGİ, bu yıl için üç çocuklu çalışana ayda 456 lira 13 kuruş, yılda da 5 bin 475 TL’yi buluyor. Bekar çalışan 268.31, evli eşi çalışmayan 321 lira 98 kuruş, evli eşi çalışmayan bir çocuklu 362 lira 22 kuruş alıyor.Çalışanın net ücreti asgari indirimi kadar artıyor. Özel sektörde zaman zaman yaşanan eksik ödemeler daha çok aile durumu bildirimi yapılmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle doğan çocuğun, eşsiz kalan eşin beyan edilmesi gerekiyor.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

AGİ’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen kişiler, ücret gelirini yıllık beyanname ile bildirenler, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar yararlanıyor. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, ücret geliri elde etmeyenleri kapsamıyor.

AGİ’DEN YARARLANANLARIN ÇOCUKLARI 25 YAŞINI DOLDURMAMALI

AGİ’DEN YARARLANANLARIN ÇOCUKLARI 25 YAŞINI DOLDURMAMALI
Mükellefle oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade ediyor.
Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek.

ÇALIŞMAYAN EŞ STATÜSÜ NEDİR?

ÇALIŞMAYAN EŞ STATÜSÜ NEDİR?
Örneğin eşiniz devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınıyor.
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Anahtar Kelimeler:
AGİ
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