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Asgari ücret 2023 zammı için hesaplar başladı! Canlı yayında oran ve rakam verdi: Maaş zammı içinse 3 formül gündemde

07.09.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan gözünü Kasım ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Peki asgari ücret ocak zammı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında açıkladı. Uzman isim zam hesabı için 3 formülü işaret ederek, “Açlık sınırı 6 bin 680 TL civarında. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksek. Asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET 2023’TE NE KADAR OLUR?

Enflasyon oranları yükselmeye devam ederken asgari ücrete üçüncü zam yeniden konuşulmaya başlansa da ekonomi yönetimi 2023 asgari ücret rakamlarının belirlenmesi için Aralık ayını işaret etti. Şimdi ise milyonlarca çalışanın gözü kulağı Kasım ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk canlı yayınında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz” diyen Özgür Kaya, “Önümüzdeki dönemde hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı gelmesi söz konusu olabilecek” ifadelerini kullandı.

“İLAVE BİR ZAM UYGULANABİLİR”

“İLAVE BİR ZAM UYGULANABİLİR”

Erdoğan’ın maaş zamlarına ilişkin açıklamalarını yorumlayan Özgür Kaya, “Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır. Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz”

MAAŞ ARTIŞI İÇİN 3 FORMÜL

MAAŞ ARTIŞI İÇİN 3 FORMÜL

Uzman isim asgari ücret için 3 formülün gündeme gelebileceğini ifade ederek olabilecek rakamı da açıkladı. “Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür” değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları söyledi:
“Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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