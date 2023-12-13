ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Her mesleğe ayrı asgari ücret! 'Bölgesel olsun' iddiaları masadayken, çok konuşulacak sözler

YETKİ HÜKÜMETTE

Ancak uzmanlar asgari ücrete gerekli görüldüğü takdirde Temmuz ayında ikinci bir zam yapılabileceğini vurguluyor. Konuya ilişkin Mynet’e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ‘olağanüstü bir durum olursa’ ara zamma tamamen kapı kapamadının sinyalini verdiğini söyledi. 1998-99 yıllarında asgari ücrete yılda 3, 2000-16 arasında yılda 2, 2016-21 arasında yılda 1 defa, 2021’den bu güne kadar da yılda 2 defa zam yapıldığını görmekteyiz. Asgari ücret ile ilgili bir yönetmeliğimiz var. Asgari ücret komisyon tarafından bir kere belirleniyor ve 2 yıl boyunca geçerli oluyor. Hükümet, enflasyon rakamları yüksek çıktığı takdirde işçi ve işvereni yeniden bir araya getirme hakkına sahip. Ama kaç kez toplanacağı bakanlığa bağlıdır” ifadelerini kullandı.