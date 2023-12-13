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ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Her mesleğe ayrı asgari ücret! 'Bölgesel olsun' iddiaları masadayken, çok konuşulacak sözler

13.12.2023 12:24 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başladı. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayan milyonlar şimdiden net-brüt asgari ücret hesaplaması yapmaya başladı. Bu yıl Ocak zammı ile tek sefer belirlenmesi beklenen en düşük ücret için birçok ihtimal ve rakam ortalarda dolaşırken, bölgesel asgari ücret iddiaları bir kez daha gündeme geldi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, çok konuşulacak o çözüm önerisini Mynet’e anlattı…

Asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 milyon çalışanı doğrudan tüm çalışanları ise dolaylı olarak etkileyecek yeni asgari ücret tahminleri ve formüller merak ediliyor. Bu kapsamda 11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. 2024 asgari ücret rakamını belirlemek için süreç resmen başlerken gözler ikinci toplantıya çevrildi.

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS


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İLK RAKAMLAR MASAYA GELİYOR

İLK RAKAMLAR MASAYA GELİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak. Bu yıl ilk kez 4 işçinin de masada oturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. İkinci toplantı tarihi ise 18 Aralık Pazartesi saat 13.30 olarak belirlendi. İlk toplantıda vergi konusunda mutabık kalan işçi ve işveren tarafı taleplerini hükümete anlatırken, masada rakam konuşulmadı. Ancak edinilen bilgiye göre ikinci toplantıda işveren kesiminin ilk kez asgari ücret için rakam vereceği öğrenildi.

ASGARİ ÜCRETTE YENİDEN TEK ZAM DÖNEMİ

ASGARİ ÜCRETTE YENİDEN TEK ZAM DÖNEMİ

Enflasyon ile mücdelede adımlar peş peşe atılırken gelecek yıl düşüş eğilimine gireceği belirtiliyor. Bu kapsamda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de ekonomi yönetimi asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacının kaymayacağı mesajını verdi.

YETKİ HÜKÜMETTE

YETKİ HÜKÜMETTE

Ancak uzmanlar asgari ücrete gerekli görüldüğü takdirde Temmuz ayında ikinci bir zam yapılabileceğini vurguluyor. Konuya ilişkin Mynet’e açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ‘olağanüstü bir durum olursa’ ara zamma tamamen kapı kapamadının sinyalini verdiğini söyledi. 1998-99 yıllarında asgari ücrete yılda 3, 2000-16 arasında yılda 2, 2016-21 arasında yılda 1 defa, 2021’den bu güne kadar da yılda 2 defa zam yapıldığını görmekteyiz. Asgari ücret ile ilgili bir yönetmeliğimiz var. Asgari ücret komisyon tarafından bir kere belirleniyor ve 2 yıl boyunca geçerli oluyor. Hükümet, enflasyon rakamları yüksek çıktığı takdirde işçi ve işvereni yeniden bir araya getirme hakkına sahip. Ama kaç kez toplanacağı bakanlığa bağlıdır” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET OLUR MU?

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET OLUR MU?

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerdeki yaşam maliyetlerinin artışı nedeniyle dile getirilen bölgesel asgari ücret konusuna da değinen Emin Yılmaz, “1957 ila 1975 seneleri arasında bölgesel asgari ücret uygulanmıştı. O dönem bu konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. ‘Eşit işe eşit ücret’ kanun maddesi gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi bölgesel asgari ücreti komple kaldırdı. Bu bence de doğru bir karardır” bilgisini paylaştı.

MESLEK KODUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

MESLEK KODUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Bölgesel asgari ücretin büyükşehirlere göçleri arttıracağını ve bu durumun hakkaniyetli bir uygulama olmayacağının altını çizen uzman isim asgari ücret zammı için çok dikkat çeken bir çözüm önerisinde bulundu. Şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu’da (SGK) 7200 meslek kodu olduğunu dile getiren Emin Yılmaz, bu kodlara göre asgari ücret belirlemenin doğru olacağını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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