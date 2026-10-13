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SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetindeki gayrimenkulleri 21 Ekim-10 Kasım 2026 tarihleri arasında açık artırmayla satışa sunacak. İhaleye katılmak isteyenler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu
Aleyna Türkmen

Ev veya arsa satın almak isteyenler için Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) gayrimenkul satışları gündeme geldi. Kurumun mülkiyetindeki konut ve arsalar, tahmini bedelleri 310 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek ihale süreci 21 Ekim 2026'da başlayacak ve 10 Kasım 2026'ya kadar devam edecek.

SGK'ya ait taşınmazları satın almak isteyenler, ihale işlemlerini Elektronik Satış Portalı üzerinden takip edebilecek. Gayrimenkullere ilişkin ihale belgeleri ise e-Devlet aracılığıyla sisteme giriş yapılarak ücretsiz şekilde incelenebilecek. Satış işlemlerinde peşin ödeme uygulanacak.

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu 1

İHALE TAKVİMİ VE KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

SGK'nın gayrimenkul satışlarında açık artırma yöntemi kullanılacak. 21 Ekim'de başlayacak süreç, 10 Kasım 2026'da sona erecek. İhaleye katılacak kişilerin, satın almak istedikleri taşınmaz için belirlenen teminat bedelini ilgili kurallara uygun biçimde yatırması gerekecek.

Teminatın nakit olarak verilmesi halinde ödemenin tahsilat yetkisi bulunan bankalara yapılması istenecek. Teminat mektubuyla başvuracak kişilerin ise belgelerini başvuru süresinin son günü mesai bitiminden önce herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekecek.

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu 2

TEMİNAT İÇİN HANGİ SEÇENEKLER GEÇERLİ?

İhalelerde teminat olarak Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu kapsamında belirtilen tedavüldeki Türk lirası kabul edilecek. Bunun yanı sıra 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları da kullanılabilecek. Belirtilen seçeneklerin dışında kalan teminat türleri kabul edilmeyecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre, ihale sürecinde katılımcıların beyanları esas alınacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılması yasaklanan kişilerin ihaleyi kazanması halinde satış işlemi iptal edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu 3

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Gayrimenkul ihalesine katılmak isteyenler, e-Devlet şifreleriyle SGK'nın Elektronik Satış Portalı'na erişebilecek. Başvuru işlemleri için Kurumun resmi internet sitesi olan https://sgk.gov.tr/ adresindeki “İhaleler” sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” bölümünden https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ bağlantısına ulaşılabilecek.

İhaleye ilişkin işlemlerin belirlenen başvuru süresi içerisinde tamamlanması gerekiyor. Satış sonucunda oluşan ihale bedeli ise Kurum hesaplarına peşin olarak yatırılacak.

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sgk arsa konut sosyal güvenlik kurumu
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