FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı: 3 Aralık kritik gün

ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı: 3 Aralık kritik gün

27.11.2023 09:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Zamda formül hedef enflasyon mu, yoksa gerçekleşen enflasyon mu? Asgari ücret Ocak 2024 zammı için herkes bu iki soruya yanıt arıyor. Milyonlar, Ocak zammını belirlemek için gelecek hafta toplanması öngörülen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na gözünü çevirirken, SGK Uzmanı Emin Yılmaz’dan dikkat çeken bir tahmin geldi. Uzman isim tek tek hesaplama yaptı.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücret Ocak 2024 rakamını belirlemek için önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Ardından Asgari ücret 2024 rakamı belli olacak. Peki Temmuz ayında 11.402 lira olan net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Keşfet

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK

KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Ancak komisyonda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ’in toplantılara göndereceği üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere asgari ücretlilerden oluşacağını duyurdu.
Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta toplanması beklenirken özellikle TÜİK tarafından 3 Aralık’ta açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları da dikkatle takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER ORTAYA ÇIKTI

ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER ORTAYA ÇIKTI
Artışta özellikle enflasyon oranlarının dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz tahtanın başına geçti, tek tek hesaplama yaptı.
“Burada enflasyon yine belirleyici nokta Tabii ki enflasyonun üzerinde bir rakam çıkacak ama enflasyonla ilgili yıl sonu tahminleri var” diyen uzman isim, “Yıl sonu enflasyonu eğer yüzde 62 çıkarsa 2023 son 6 ayı için enflasyon yüzde 35,26 üzerinden değerlendirilecek. Böyle olursa asgari ücret 15.422 liraya yükselecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
En Çok Okunan Haberler
Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye!

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye!

2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak'

2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak'

Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı

Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı

Yeni ev alacaklar dikkat: Maliyet artıyor! KKM'de yeni süre belirlendi

Yeni ev alacaklar dikkat: Maliyet artıyor! KKM'de yeni süre belirlendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Köpek dışkısı dolu kovayı yolcuya döktü

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.