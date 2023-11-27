ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı: 3 Aralık kritik gün

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücret Ocak 2024 rakamını belirlemek için önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Ardından Asgari ücret 2024 rakamı belli olacak. Peki Temmuz ayında 11.402 lira olan net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?





KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Ancak komisyonda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ’in toplantılara göndereceği üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere asgari ücretlilerden oluşacağını duyurdu.

Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta toplanması beklenirken özellikle TÜİK tarafından 3 Aralık’ta açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları da dikkatle takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER ORTAYA ÇIKTI Artışta özellikle enflasyon oranlarının dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz tahtanın başına geçti, tek tek hesaplama yaptı.