ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı: 3 Aralık kritik gün

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni asgari ücret Ocak 2024 rakamını belirlemek için önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ocak zammı için 4 toplantı yapacak. Ardından Asgari ücret 2024 rakamı belli olacak. Peki Temmuz ayında 11.402 lira olan net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
KOMİSYONDA BİR İLK YAŞANACAK
İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15
kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti
belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon,
en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın
çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Ancak komisyonda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi
tarafını temsilen TÜRK-İŞ’in toplantılara göndereceği üyelerinin 2 kadın-2
erkek olmak üzere asgari ücretlilerden oluşacağını duyurdu.
Tespit Komisyonu’nun önümüzdeki hafta toplanması beklenirken
özellikle TÜİK tarafından 3 Aralık’ta açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon
rakamları da dikkatle takip ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTE FORMÜLLER ORTAYA ÇIKTI
Artışta özellikle enflasyon oranlarının dikkate alınması ve
buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz tahtanın başına geçti, tek tek
hesaplama yaptı.
“Burada enflasyon yine
belirleyici nokta Tabii ki enflasyonun üzerinde bir rakam çıkacak ama
enflasyonla ilgili yıl sonu tahminleri var” diyen uzman isim, “Yıl sonu
enflasyonu eğer yüzde 62 çıkarsa 2023 son 6 ayı için enflasyon yüzde 35,26
üzerinden değerlendirilecek. Böyle olursa asgari ücret 15.422 liraya
yükselecek.