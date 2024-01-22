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Asgari ücret, emekli zammı derken gözler kulaklar orada! İstanbul ve Ankara'da yaşayan memurlar bu haber sizi ilgilendiriyor

22.01.2024 07:37 | Son Güncelleme:
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AK Parti'nin seçim beyannamesi için gözler ay sonuna çevrilirken vaatler de ortaya çıktı. Beyannamede yer alan maddelerden düzenlemelerden 'memurlara büyükşehir tazminatı' maddesi dikkat çekti. Bu konudaki düzenlemeyle memurların büyükşehirlerde yaşayan memurların şartlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

AK Parti'nin 8 ana başlıktan oluşması beklenen seçim beyannamesi 30 Ocak'ta açıklanacak. Özellikle kira giderlerinin daha yüksek olduğu büyükşehirlerde çalışan memurlar ile Anadolu'da görevli memurların aldığı ücret farkının açılması AK Parti'nin gündeminde.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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MEMURA BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

MEMURA BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

AK Parti bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu’da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışmalar yürütüyor.

14 MAYIS BEYANNAMESİNDE DE YER ALMIŞTI

14 MAYIS BEYANNAMESİNDE DE YER ALMIŞTI

14 Mayıs’ta seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı yer alması bekleniyor.

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Son aylarda sık sık gündeme gelen sokak hayvanları sorununun seçim beyannamesinde yer alması bekleniyor. Alınacak önlemler ‘sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi’ başlığı altında sıralanacak. Yapılacak yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak.

DEPREME KARŞI ATILACAK ADIMLAR

DEPREME KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Beyannamede ‘kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler’ vurgusu da olacak. Yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Trafikte alternatif ulaşım ağları gibi sorunlara somut çözümler yer alması bekleniyor.

KREŞLER İÇİN AYRI PARANTEZ

KREŞLER İÇİN AYRI PARANTEZ

CNN Türk'te yer alan habere göre ayrıca mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlığın da açılması bekleniyor. Türkiye, genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı ailelere makul fiyatlarla kreşe gönderme olanağına sahip olacağı proje de duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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