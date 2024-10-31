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Asgari ücret, emeklilik şartları, maaşları ve çalışma saatleri... Bakan Işıkhan tek tek açıkladı! 'Kısmi çalışma modeli' gündemde

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.10.2024 06:55
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Genci, yaşlısı, bekarı, evlisi milyonların beklediği 2025 asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. "Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli maaşı hesabında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorularına yanıt veren Bakan Işıkhan asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu. Çalışma saatleriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Işıkhan, yeni nesil çalışma modellerinin gündemlerinde olduğunu söyledi.

2025 asgari ücret zammı, emeklilik şartları ve çalışma saatleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. Beyaz TV'de yayımlanan "Akılda Kalsın" programına katılan Bakan Işıkhan, milyonlarca kişinin merak ettiği "Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorularına yanıt verdi.

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Işıkhan şunları söyledi;

"Emeklilik sistemiyle ilgili ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok ancak biz dışarıdan gelebilecek, Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere, Orta Vadeli Plan doğrultusunda çizdiğimiz hedefler, 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda emeklilik sistemimizin iyileştirilmesi, daha iyi noktaya gelmesi noktasında gelebilecek her türlü oluşuma hazırız."

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatan Işıkhan, "Bu geleneğimizi 2025 yılında da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Biz, her zaman emeklilerimizin yanında olduk." dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Işıkhan, bir soru üzerine asgari ücretin, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve çalışma hayatının temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Asgari ücretin, hükümet veya Bakanlığın tek başına belirlediği bir süreç olmadığını dile getiren Işıkhan, "İnşallah 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu aralık ayının başında toplamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

BELEDİYELERİN SGK PRİM BORÇLARI

BELEDİYELERİN SGK PRİM BORÇLARI

Belediyelerin SGK prim borçlarına değinen Işıkhan, belediyelerden son birkaç haftada 7,9 milyar lira nakit ödeme aldıklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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