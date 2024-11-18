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Asgari ücret için bu oran ilk kez söylendi! 'Bu söylemler var...' diyerek neyin olamayacağını açıkladı! 2025 yılında milyonlar ne kadar maaş alacak?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 09:32
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Vatandaşın gözü kulağı ocak ayı zammında! Aralık ayına artık sayılı gün kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başlamışken vatandaş 2025 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Tahminlerin yapıldığı ve oranların konuşulduğu bu dönemde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılmaya devam ediliyor. Peki asgari ücretli 2025 yılında ne kadar zam alacak? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya akıllardaki o soruya bambaşka bir oranla yanıt verdi.

Ekim ayının başından beri vatandaşın gündem sıralamasında ilk madde ocak ayında alacakları zam oranı. Hükümetten uzmanlara kadar sadece maaşların konuşulduğu bu dönemde asgari ücret için tahminler yapılmaya devam ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. 15 kişilik kurulda hükümet işveren ve işçinin orta yolu bulması için aracı olacak.

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Aralık ayına artık 12 gün kala asgari ücret için su iyice ısındı. Temmuz ayında ara zam alamayan asgari ücretli enflasyon nedeniyle maaşının büyük bir kısmını kaybetti. Ocak ayında alacakları zamla maaş değerinin tekrar eski seviyesine gelmesini bekliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Ancak asgari ücret zammı için yaşanan enflasyon değil hedeflenen enflasyona göre bir zammın yapılacağı da konuşuluyor. Böyle bir durumda asgari ücretli OVP'ye göre yüzde 17,5; Merkez Bankası'nın son tahminine göre ise yüzde 21'lik orana göre zam alacak.

Peki asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? Asgari ücretlinin zamdan yana yüzü gülecek mi? Asgari ücret için tahminler ne doğrultuda? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya CNN TÜRK'e yaptığı açıklamalarda asgari ücret için hiç verilmeyen bir oran verdi.

Çetinkaya, 2 hafta öncesine kadar asgari ücret için yüzde 25'in konuşulduğunu hatırlatarak, 17 bin 2 liradan 21 bin 252 lira olacağını söyledi ve, "Ben yüzde 25'lik bir asgar ücret artışının olacağını düşünmüyorum. Çünkü en son geçen haftada da Merkez Bankası enflasyon oranında bir revize yapmıştı" dedi.

Oranları paylaşan Çetinkaya, şu tabloyu paylaştı:

Oranları paylaşan Çetinkaya, şu tabloyu paylaştı:

Yüzde 25 zam gelirse asgari ücret 21 bin 252 TL

Yüzde 30 zam gelirse asgari ücret 22 bin 102 TL

Yüzde 35 zam gelirse asgari ücret 22 bin 952 TL

Yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 23 bin 802 TL

Yüzde 45 zam gelirse asgari ücret 24 bin 652 TL

Yüzde 50 zam gelirse asgari ücret 25 bin 503 TL

Anahtar Kelimeler:
Zam asgari ücret 2025
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