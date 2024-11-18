Asgari ücret için bu oran ilk kez söylendi! 'Bu söylemler var...' diyerek neyin olamayacağını açıkladı! 2025 yılında milyonlar ne kadar maaş alacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Ancak asgari ücret zammı için yaşanan enflasyon değil hedeflenen enflasyona göre bir zammın yapılacağı da konuşuluyor. Böyle bir durumda asgari ücretli OVP'ye göre yüzde 17,5; Merkez Bankası'nın son tahminine göre ise yüzde 21'lik orana göre zam alacak.