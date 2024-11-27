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Asgari ücret için ses getirecek ipucu! Pazarlıkların hangi orandan başlayacağını açıkladı: En yüksek beklenti de belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 06:46
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Kasım ayının sonu itibarıyla asgari ücret kulisleri arttı. 7'den 70'e herkesi etkileyecek olan 2025 asgari ücreti için bir ipucu daha geldi. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, pazarlıkların başlayacağını oranı duyurdu. Kara'nın açıklamasından en dikkat çeken yer ise 'açlık sınırı' oldu. Asgari ücret masasında pazarlıklar hangi orandan başlayacak? İşte merak edilen oran...

Asgari ücret için bir kez daha nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da hükümetten de açıklamalar gelmeye başladı. Muhalefet de tartışmalara dahil olup asgari ücret için taban oranlarını duyurdu. Birçok ihtimalin yer aldığı masada pazarlıkların hangi oranda başlayacağını ise Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara duyurdu.

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ASGARİ ÜCRET TAKVİMİ AÇIKLANMAK ÜZERE

Hem asgari ücretlileri, hem ailelerini hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren asgari ücret için gözler bir kez daha asgari ücret komisyonuna çevrildi. Önce takvim belirlenecek. Ardından işçi, işveren ve sendikalar pazarlığa oturacak. 2025 yılının asgari ücreti daha sonra belirlenecek ve 1 Şubat'ta hesaplara yatacak.

ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Aralık ayına günler kala ise gündem asgari ücret açısından ısınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında.

Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

IŞIKHAN'IN ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ

IŞIKHAN'IN ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ

Bakan Işıkhan ise son kabine toplantısının ardından, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

İyiden iyiye siyasetin gündem konusu haline gelen asgari ücret vatandaşlar arasında da çok sık konuşulmaya başlandı. Masada ise birbirinden farklı senaryolar var.

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asgari ücret Zam Özel sektör Merkez Bankası asgari ücret 2025
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