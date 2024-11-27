Asgari ücret için ses getirecek ipucu! Pazarlıkların hangi orandan başlayacağını açıkladı: En yüksek beklenti de belli oldu

Asgari ücret için bir kez daha nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da hükümetten de açıklamalar gelmeye başladı. Muhalefet de tartışmalara dahil olup asgari ücret için taban oranlarını duyurdu. Birçok ihtimalin yer aldığı masada pazarlıkların hangi oranda başlayacağını ise Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara duyurdu.