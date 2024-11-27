Asgari ücret için ses getirecek ipucu! Pazarlıkların hangi orandan başlayacağını açıkladı: En yüksek beklenti de belli oldu

Asgari ücret için bir kez daha nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da hükümetten de açıklamalar gelmeye başladı. Muhalefet de tartışmalara dahil olup asgari ücret için taban oranlarını duyurdu. Birçok ihtimalin yer aldığı masada pazarlıkların hangi oranda başlayacağını ise Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara duyurdu.
Hem asgari ücretlileri, hem ailelerini hem de özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren asgari ücret için gözler bir kez daha asgari ücret komisyonuna çevrildi. Önce takvim belirlenecek. Ardından işçi, işveren ve sendikalar pazarlığa oturacak. 2025 yılının asgari ücreti daha sonra belirlenecek ve 1 Şubat'ta hesaplara yatacak.
Aralık ayına günler kala ise gündem asgari ücret açısından ısınmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında.
Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Işıkhan ise son kabine toplantısının ardından, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.
İyiden iyiye siyasetin gündem konusu haline gelen asgari ücret vatandaşlar arasında da çok sık konuşulmaya başlandı. Masada ise birbirinden farklı senaryolar var.