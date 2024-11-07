Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! 'AK Parti tabanından baskı var' dedi, Erdoğan'ın masasına gelen zam oranını açıkladı... Ezber bozdu: "Daha iyi bir rakam"

Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın masasındaki rakam ortaya çıktı. Başta özel sektörde çalışanlar olmak üzere, milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 asgari ücret zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, yeni bir kulis bilgisi geldi. Asgari ücret zammı için günlerdir konuşulan rakamların aksine ezber bozan yeni bir zam oranının gündemde olduğu belirtildi. AK Parti tabanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir baskı olduğu iddia edilirken; Erdoğan'ın da söz konusu rakama sıcak baktığı ve bir sürpriz yapabileceği belirtildi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm detaylar...
2025 asgari ücret zammı için milyonlar adeta nefesini tuttu, geri sayıma başladı. Ocak ayında netleşecek olan asgari ücret zammı için gözler işçi ve işveren kesimi temsilcilerine çevrilirken; bir yandan da iktidar kanadından yapılan her açıklama dikkatle takip ediliyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, özel setkörde çalışanı, yöneticisi, işçisi milyonlarca kişi son dakika asgari ücret zammı haberlerini gündemlerinden düşürmezken; kulislerde konuşulan yeni zam oranı dikkat çekti.
Bugüne kadar gerek Ankara kulislerinde gerekese de iktidara yakın kesim tarafında asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacağı ve 2025 asgari ücretin 21 bin TL ile 22 bin TL gibi bir rakam olacağının konuşulduğunu belirten gazeteci Deniz Zeyrek, çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.
Sözcü TV'deki yayında asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Zeyrek, adeta ezber bozarak "Asgari ücrette bir sürpriz olabilir" çıkışında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına asgari ücret için '25 bin TL' rakamının geldiği söyleyen Zeyrek, "Parti tabanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'asgari ücret 25 bin TL olsun' diye bir baskı yapılıyor. 25 bin TL de yetmez tabi ama en azından 21-22 bin TL'den daha iyi bir rakam." diye konuştu.
Zeyrek, "Asgari ücret zammı konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir gerilim olacak herhalde." ifadelerini de kullandı.