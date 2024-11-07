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Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! 'AK Parti tabanından baskı var' dedi, Erdoğan'ın masasına gelen zam oranını açıkladı... Ezber bozdu: "Daha iyi bir rakam"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.11.2024 11:10
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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? sorularına milyonlarca çalışan yanıt ararken, geri sayım başladı. Kulislerde yeni asgari ücretin yüzde 25 zamla 21 bin- 22 bin TL aralığında olacağı öne çıksa da dikkat çeken 'sürpriz olabilir' çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti tabanından bir baskı olduğu belirtilirken, masasındaki rakam da ortaya çıktı. Gözler bir yanda da Bakan Mehmet Şimşek'e çevrildi. İşte Erdoğan'ın önündeki 2025 asgari ücret zammı...

Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın masasındaki rakam ortaya çıktı. Başta özel sektörde çalışanlar olmak üzere, milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 asgari ücret zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, yeni bir kulis bilgisi geldi. Asgari ücret zammı için günlerdir konuşulan rakamların aksine ezber bozan yeni bir zam oranının gündemde olduğu belirtildi. AK Parti tabanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir baskı olduğu iddia edilirken; Erdoğan'ın da söz konusu rakama sıcak baktığı ve bir sürpriz yapabileceği belirtildi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ ZAM ORANI

ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ ZAM ORANI

2025 asgari ücret zammı için milyonlar adeta nefesini tuttu, geri sayıma başladı. Ocak ayında netleşecek olan asgari ücret zammı için gözler işçi ve işveren kesimi temsilcilerine çevrilirken; bir yandan da iktidar kanadından yapılan her açıklama dikkatle takip ediliyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, özel setkörde çalışanı, yöneticisi, işçisi milyonlarca kişi son dakika asgari ücret zammı haberlerini gündemlerinden düşürmezken; kulislerde konuşulan yeni zam oranı dikkat çekti.

YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...

YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...

Bugüne kadar gerek Ankara kulislerinde gerekese de iktidara yakın kesim tarafında asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacağı ve 2025 asgari ücretin 21 bin TL ile 22 bin TL gibi bir rakam olacağının konuşulduğunu belirten gazeteci Deniz Zeyrek, çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

"ASGARİ ÜCRETTE SÜRPRİZ OLABİLİR"

"ASGARİ ÜCRETTE SÜRPRİZ OLABİLİR"

Sözcü TV'deki yayında asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Zeyrek, adeta ezber bozarak "Asgari ücrette bir sürpriz olabilir" çıkışında bulundu.

"ERDOĞAN'IN MASASINDAKİ RAKAM 25 BİN TL"

"ERDOĞAN'IN MASASINDAKİ RAKAM 25 BİN TL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına asgari ücret için '25 bin TL' rakamının geldiği söyleyen Zeyrek, "Parti tabanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'asgari ücret 25 bin TL olsun' diye bir baskı yapılıyor. 25 bin TL de yetmez tabi ama en azından 21-22 bin TL'den daha iyi bir rakam." diye konuştu.

Zeyrek, "Asgari ücret zammı konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir gerilim olacak herhalde." ifadelerini de kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan Zam asgari ücret 2025
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