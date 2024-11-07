Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! 'AK Parti tabanından baskı var' dedi, Erdoğan'ın masasına gelen zam oranını açıkladı... Ezber bozdu: "Daha iyi bir rakam"

Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın masasındaki rakam ortaya çıktı. Başta özel sektörde çalışanlar olmak üzere, milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 asgari ücret zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, yeni bir kulis bilgisi geldi. Asgari ücret zammı için günlerdir konuşulan rakamların aksine ezber bozan yeni bir zam oranının gündemde olduğu belirtildi. AK Parti tabanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir baskı olduğu iddia edilirken; Erdoğan'ın da söz konusu rakama sıcak baktığı ve bir sürpriz yapabileceği belirtildi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm detaylar...