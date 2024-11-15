Asgari ücret için yeni senaryo! Murat Muratoğlu canlı yayında konuştu: 'Maksimum' diyerek rakamı açıkladı!

Asgari ücretin 25 bin lira olma ihtimalinin çok uzak olduğunu belirten Muratoğlu, "Yüzde 50 zam yapılması mümkün değil. Asgari ücrete bunu yaparsan normal çalışana da bunu yapmalısın. Sadece asgari ücretle kalmıyor bu zam, özel sektör de zam yapacak" şeklinde konuştu.