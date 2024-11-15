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  4. Asgari ücret için yeni senaryo! Murat Muratoğlu canlı yayında konuştu: 'Maksimum' diyerek rakamı açıkladı!

Asgari ücret için yeni senaryo! Murat Muratoğlu canlı yayında konuştu: 'Maksimum' diyerek rakamı açıkladı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 15:00
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Son dakika haberleri... Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? 2025 yılına artık sayılı gün kala asgari ücret için senaryolar yazılmaya devam ediliyor. Tahminlerin art arda geldiği asgari ücret için artık resim belirginleşmeye başlamışken milyonlar maaşlarını doğrudan etkileyecek asgari ücret zammı için geri sayıma başladı. Peki asgari ücret için hangi rakam konuşuyor. Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, canlı yayında konuştu.

Sadece asgari ücret alanları değil geriye kalan tüm çalışanların da maaşını etkileyen asgari ücret zammında geri sayım başladı. Açıklanan veriler, yapılan enflasyon tahminleri derken her seferinde yeni bir tahminin ypaıldığı asgari ücret için konuşulmaya devam ediliyor.

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KOMİSYON'UN TOPLANMASINA ÇOK AZ KALDI

KOMİSYON'UN TOPLANMASINA ÇOK AZ KALDI

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda müzakereler yapılacak; işçi ve işveren ortak bir noktada bulaşmaya çalışacak. İşveren maliyetlerini; işçi geçim derdini masaya yatıracak. 15 kişilik kurulda 5 kişi de hükümetten gelerek iki tarafın beklentilerini ortak bir çizgide buluşturmaya çalışacak.

ASGARİ ÜCRETTE TAHMİNLER DEĞİŞİYOR

ASGARİ ÜCRETTE TAHMİNLER DEĞİŞİYOR

Tahminler vatandaşın istediği gibi ilerlemese de yıl sonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revie edilmesi, Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yükselmesi vatandaşın, "Acaba konuşulan rakamların üstünde bir zam gelir mi?" sorusuna neden oluyor.

VEDAT IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

VEDAT IŞIKHAN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için, "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" sözlerini kullanmıştı. Komisyonu'nun toplanmasına artık iki hafta kala gözler asgari ücretin ne kadar olacağıan yöneldi.

"EN FAZLA..." DİYEREK AÇIKLADI

"EN FAZLA..." DİYEREK AÇIKLADI

SZC TV'ye konuşan Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu, asgari ücretin en fazla yüzde 30 olabileceğini vurgulayarak, "Enflasyon tutmazsa en fazla yüzde 30 zam yapacaklar" dedi.

Asgari ücretin 25 bin lira olma ihtimalinin çok uzak olduğunu belirten Muratoğlu, "Yüzde 50 zam yapılması mümkün değil. Asgari ücrete bunu yaparsan normal çalışana da bunu yapmalısın. Sadece asgari ücretle kalmıyor bu zam, özel sektör de zam yapacak" şeklinde konuştu.

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Zam asgari ücret 2025
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