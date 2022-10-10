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Asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret zammı mesajı!

10.10.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ne kadar olacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni asgari ücret zammı mesajı geldi. Bilindiği üzere yükselen enflasyon sebebiyle söz konusu maaşlara en son temmuz ayında zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklaması sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

2023 asgari ücret ne kadar olacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkaracaklarını vurgulamıştı. Peki, agari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücret zammı mesajı ve detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2023 Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon dışında kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Erdoğan, "Derdimiz şu an itibariyle Aralık ayında yapılacak olan asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye'yi biz yaparız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücretle ilgili CNN Türk canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Hem sokakta hem Meclis’te hem vatandaşlarımızı ilgilendiren tek konu ekonomi. Çalışanlar yıl başında ne kadar ücret artışı olacağını merak ediyor. Memur ve emeklilere enflasyon farkı veriliyor.
Ama asgari ücret bu konuda dertli çünkü bir önceki artış yüzde 30’luk bir artış olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun bir ara zam olduğunu asıl zammın yıl başında yapılacağından bahsetmişti.
Daha önceki enflasyon oranlarını dikkate alacak olursak 2021 sonunda 2825 TL olan Asgari ücret 4253 TL yükseltilmişti. Yüzde 30 enflasyon varken yüzde 50 artış yapılmıştı. Ancak temmuz ayına gelindiğinde bu artışın eridiği anlaşıldı ve temmuz ayında ikinci bir zam yapıldı. Yüzde 30’luk artışla 5500 TL’ye çıktı.
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