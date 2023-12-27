Asgari ücret son dakika: Açıklama için saatler kaldı, 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte Erdoğan'ın masasındaki en güçlü ihtimaller...

Son dakika asgari ücret zammı haberleri milyonlar tarafından yakından takip edilirken, Ankara'da yaşanan yeni gelişme "Asgari ücret açıklanıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Kabine Toplantısı'nı iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 asgari ücret zammı için tarafları Beştepe'ye davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını Beştepe'de yapacağı öğrenilirken, saatler sonra asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu yanıt bulacak. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşte 2024 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri...

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT IŞIKHAN TÜRK-İŞ GENEL MERKEZİNDE

Asgari ücretin belirlenmesi için gereken sürenin bitmesine az bir süre kalırken, önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi. Görüşme Türk-İş Genel Merkezi'nde yapılıyor.



