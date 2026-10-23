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ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Güncel şok aktüel indirimlerinde şokta bu hafta neler var? 24 Ekim Cumartesi itibarıyla şok market raflarında yerini alan şok katalog fırsatlarını incelediniz mi? Columbia ayakkabı çeşitleri, Paşabahçe ve Borcam cam mutfak ürünleri ile eğitici oyuncak kategorisinde inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Şok aktüel ürünler listesini keşfetmek, indirimli fiyatları kaçırmamak ve şok ta bu hafta geçerli broşürü incelemek için içeriğe geçelim!

24 Ekim Cumartesi günü başlayan şok katalog fırsatlarında Columbia marka kaliteli spor ayakkabı ve sırt çantası çeşitleri uygun fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca mutfağınıza şıklık katacak Paşabahçe ve Borcam cam ürünleri, pratik pasta gereçleri ile çocukları sevindirecek eğitici oyuncaklar ve süper kasa arkası indirimler sizi bekliyor. Şokta bu hafta geçerli tüm indirimli ürünleri keşfetmek için acele edin!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 1

  • Hot Wheels tekli araba 129 TL
  • Hot Wheels taşıyıcı şehir seti 499 TL
  • Gokidy oto çekici seti 250 TL
  • Kuromi / Hello Kitty pırpır uçak 250 TL
  • Tekli karakter araba 499 TL
  • Gokidy oyun evi dişçi seti 999 TL
  • Lahana bebek 699 TL
  • Dart 450 TL

Paşabahçe villa patisserie cam kapaklı servis kasesi 250 TL

ŞOK a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 2

  • Paşabahçe bouquet cam kase seti 6'lı 275 TL
  • Paşabahçe petite patisserie cam servis tabağı 175 TL
  • Borcam kapaklı dikdörtgen fırın tepsisi 325 TL
  • Borcam kulplu yuvarlak fırın tepsisi 250 TL

Voyager flx pct ayakkabı erkek siyah/beyaz 5,999 TL

ŞOK a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 3

  • Benson crz ayakkabı erkek beyaz/siyah 4,999 TL
  • Konos trs outdry ayakkabı kadın mavi 5,799 TL
  • Vertisol trail ayakkabı erkek bej 5,999 TL
  • Voyager flx ayakkabı erkek beyaz 5,999 TL
  • Vertisol trail ayakkabı kadın ekru 4,999 TL
  • Bahama x relaxed ayakkabı erkek gri/kahverengi 4,999 TL
  • Bethany crz ayakkabı kadın beyaz 4,999 TL

Echo mountain 25 l backpack sırt çantası 3,999 TL

ŞOK a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 4

  • Crestwood kadın ayakkabı bej 4,499 TL
  • Drainmaker xtr ayakkabı kadın ekru/mavi/siyah 4,999 TL
  • Crestwood ayakkabı kahverengi/lacivert/siyah/koyu gri 5,499 TL
  • Strata trail low wp ayakkabı gri-bej 5,999 TL
  • Terrastride aro ayakkabı kadın bej/beyaz 4,999 TL
  • Terrastride aro ayakkabı erkek gri/beyaz 4,999 TL
  • Drainmaker xtr ayakkabı erkek siyah/bej 5,499 TL

Bu içerik 23 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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