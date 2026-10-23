ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

24 Ekim Cumartesi günü başlayan şok katalog fırsatlarında Columbia marka kaliteli spor ayakkabı ve sırt çantası çeşitleri uygun fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca mutfağınıza şıklık katacak Paşabahçe ve Borcam cam ürünleri, pratik pasta gereçleri ile çocukları sevindirecek eğitici oyuncaklar ve süper kasa arkası indirimler sizi bekliyor. Şokta bu hafta geçerli tüm indirimli ürünleri keşfetmek için acele edin!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Toysup manyetik yapı blokları 48 parça 1,290 TL

Hot Wheels tekli araba 129 TL

Hot Wheels taşıyıcı şehir seti 499 TL

Gokidy oto çekici seti 250 TL

Kuromi / Hello Kitty pırpır uçak 250 TL

Tekli karakter araba 499 TL

Gokidy oyun evi dişçi seti 999 TL

Lahana bebek 699 TL

Dart 450 TL

Paşabahçe villa patisserie cam kapaklı servis kasesi 250 TL

Paşabahçe bouquet cam kase seti 6'lı 275 TL

Paşabahçe petite patisserie cam servis tabağı 175 TL

Borcam kapaklı dikdörtgen fırın tepsisi 325 TL

Borcam kulplu yuvarlak fırın tepsisi 250 TL

Voyager flx pct ayakkabı erkek siyah/beyaz 5,999 TL

Benson crz ayakkabı erkek beyaz/siyah 4,999 TL

Konos trs outdry ayakkabı kadın mavi 5,799 TL

Vertisol trail ayakkabı erkek bej 5,999 TL

Voyager flx ayakkabı erkek beyaz 5,999 TL

Vertisol trail ayakkabı kadın ekru 4,999 TL

Bahama x relaxed ayakkabı erkek gri/kahverengi 4,999 TL

Bethany crz ayakkabı kadın beyaz 4,999 TL

Echo mountain 25 l backpack sırt çantası 3,999 TL

Crestwood kadın ayakkabı bej 4,499 TL

Drainmaker xtr ayakkabı kadın ekru/mavi/siyah 4,999 TL

Crestwood ayakkabı kahverengi/lacivert/siyah/koyu gri 5,499 TL

Strata trail low wp ayakkabı gri-bej 5,999 TL

Terrastride aro ayakkabı kadın bej/beyaz 4,999 TL

Terrastride aro ayakkabı erkek gri/beyaz 4,999 TL

Drainmaker xtr ayakkabı erkek siyah/bej 5,499 TL

Bu içerik 23 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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