259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

İngiltere'nin tanınmış ayakkabı perakende zincirlerinden Shoezone, artan maliyetlere dayanamadı ve mağaza sayısını azaltma kararı aldı. Şirketin Doğu Londra'daki Dagenham bölgesinde 11 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren mağazası, Ocak 2027 sonunda müşterilerine veda etmeye hazırlanıyor.

Heathway Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazanın vitrinleri, sarı ve siyah renkli kapanış duyurularıyla kaplandı. Mağaza çalışanlarından biri, şubenin Ocak 2027'nin sonlarında kalıcı olarak kapanacağını doğruladı.

Ancak kapanış için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Shoezone'un resmi internet sitesinde mağazanın normal çalışma saatleri gösterilmeye devam ediyor.

MAĞAZA AĞINI KÜÇÜLTÜYOR

İngiltere genelinde 259 mağazası bulunan Shoezone, son iki yıldır satışlardaki azalma ve artan işletme maliyetleri nedeniyle mağaza ağını küçültüyor.

Şirket, 2025 yılında 36 mağazasını kapattı. 2026'nın ilk yarısında ise 14 şube daha faaliyetlerine son verdi. Böylece Shoezone'un 2025 yılı ile 2026'nın ilk altı ayında kapattığı mağaza sayısı toplam 50'ye ulaştı. Dagenham'daki şubenin kapanması, şirketin mağaza ağındaki daralmanın son örneklerinden biri olacak.

MAĞAZALARINI NEDEN KAPATIYOR?

Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan İngiliz ayakkabı zinciri, son aylarda satışların zayıflamasından şikâyet ediyor.

Şirket, Nisan 2026'da yaptığı değerlendirmede İran'daki savaşın maliyetleri artırdığını ve satışların düşmesine neden olduğunu belirtti.

Artan maliyetler ve azalan satışlar, şirketin mağaza kapatma kararlarının arkasındaki başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

SATIŞLARINI ARTIRMAK İÇİN TİKTOK'A YÖNELDİ

Fiziksel mağazalardaki satışların gerilemesi üzerine Shoezone, yeni müşteri gruplarına ulaşmak amacıyla dijital satış kanallarına ağırlık vermeye başladı.

Şirket, 2026 yılında TikTok Shop üzerinden satış yapmaya başladı. Bu girişimle özellikle Z kuşağı tüketicilere ve yeni ebeveynlere ulaşılması hedefleniyor.

Shoezone, platform üzerinden 10 sterlinin altında fiyatlarla uygun maliyetli ürünler sunarak satışlarını desteklemeyi amaçlıyor.