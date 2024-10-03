'Asgari ücret zammı bu iki rakam arasında olacak' Tahminini '22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberledik' diyerek paylaştı

Asgari ücret son yıllarda Türkiye'nin en önemli verisi oldu. Enflasyondaki yüksek artış çalışanların maaşlarını etkilediği için asgari ücretle beraber milyonlar yeni maaşını öğrenmiş olacak. Temmuz ayında ara zammın yapılmadığı asgari ücret 2025'te ne kadar olacak?
Ara zammın yapılmamış olması 2025 asgari ücretini daha da merak edilir hale getirdi. Çalışanlar yüksek oran beklerken hükümet ise hedef enflasyonu işaret ediyor.
Herkesin gündemi haline gelen asgari ücret bugün Fatih Altaylı tarafından da işlendi. Youtube'da yayın hayatına devam eden Altaylı asgari ücret için tahminini paylaştı.
Altaylı'ya göre asgari ücret ne hedef enflasyon olacak ne de açıklanan enflasyon. İktidarı 22 yıldır tanıdığını belirten Altaylı yeni asgari ücretin hedef enflasyondan fazla ancak gerçek enflasyondan az olacağını belirtti.
Altaylı'ya göre asgari ücret hedef enflasyon oranında artarsa iktidar oluşacak toplumsal sorunla mücadele edemez hale gelecek...
İşte Altaylı'nın asgari ücretle ilgili sözleri;